Відсутність all inclusive та швидкі доходи. Головні міфи про готельний бізнес в Україні

Навколо готельного бізнесу існує чимало міфів. Зокрема, багато хто думає, що в Україні ця галузь під час війни тотально поставлена на паузу. Насправді ж заповнюваність готельних закладів зараз складає понад 70% – суттєво більше, ніж раніше.

Відомий готельєр і засновник мережі готелів Ribas Hotels Group Артур Лупашко у колонці для РБК-Україна розвіює стереотипи та розкриває ключові аспекти сучасного готельного бізнесу. Зокрема розповідає, чому в Україні немає готелів формату "все включено", а також чому готельний бізнес не є швидким способом заробітку.

Міф 1: Готельного бізнесу в Україні під час війни не існує

Наразі середня завантаженість готелів в Україні – на рівні понад 70%. Тим часом до повномасштабної війни вона складала 50%. Зараз люди приїжджають відпочивати у готелі круглий рік. А це своєю чергою спонукає інвесторів будувати нові цікаві готелі по всьому регіону.

Під час війни ми почали 15 нових готельних проєктів. І це для мене говорить про те, що заможні українці, інвестори також інвестують в Україну замість того, щоб вивозити гроші за кордон або просто зберігати їх та чекати кращих часів. Вони продовжують будувати, розвивати та надавати робочі місця.

Міф 2: В Україні не приживається формат all inclusive

Українці прагнуть до такого формату, однак він не приживається через відсутність готелів з великим номерним фондом. Можна пояснити причини невигідності цього формату для українських готелів конкретними причинами.

Фото: Навіть під час війни середня завантаженість готелів в Україні – на рівні понад 70% (booking.com)

Для того, щоб забезпечити необмеженим алкоголем та їжею гостей в готелі, потрібно мати номерний фонд понад 500 номерів. В Україні немає таких великих готелів, саме тому цей формат не приживається.

Міф 3: Готельний бізнес є швидким способом заробітку

Процес створення й будівництва готелю та його безпосередній запуск – це довготривалий та дуже затратний процес, який вимагає часу та великих вкладень. В цьому контексті можна навести деякі цифри.

Від ідеї побудувати готель до запуску може пройти від двох до пʼяти років. Це складна робота команди професіоналів з десятків людей. Крім того, готельний бізнес дуже дорогий. Наприклад, побудувати лише один номер в Radisson Hotel коштує 100-120 тисяч доларів.

Міф 4: Бонуси для гостей у готелях – придумка маркетологів

Бонуси у готелях – це стратегічний інструмент для привернення постійних клієнтів та розширення додаткових послуг. Вкрай важливо створити привабливі умови для того, щоб гості повертались у готель знову і знову.

Міф 5: Готельний бізнес не потребує спеціалізованої освіти або досвіду

Готельний бізнес справді не вимагає обов'язкової спеціалізованої освіти. Він відкритий для тих, хто готовий навчатися та розвиватися. А також підкреслює гнучкість у готельній індустрії для різних спеціалізацій.

Фото: Побудова готелю та його запуск – це довготривалий та дуже затратний процес (booking.com)

Міф 6: У готелях працюють маленькі команди

Насправді команди у готелях значно більші, ніж уявляють багато людей, оскільки вони забезпечують якісний сервіс. Наведу один приклад. У готелі Ribas Карпати на 50 номерів працює 40 людей. А в готелях Four Seasons на кожного гостя припадає по два співробітники.

Міф 7: Готелі в Україні не забезпечують достатньо якісний сервіс

Україна пропонує високий рівень сервісу в готелях та ресторанах, відповідаючи високим стандартам українських споживачів. Хоча я впевнений, що насправді сьогодні в нашій країні за будь-які кошти можна отримати класний сервіс в готелях та ресторанах. Українці – дуже вибаглива нація, і саме це спонукає будь-який бізнес ретельно і детально працювати над своїм сервісом, постійно його покращувати.

Відзначимо, туризм в Україні продовжує відновлюватися. У цьому році податки від туристичної галузі вже зросли на 13%. За три квартали від туристичних підприємств до бюджету країни надійшло майже 1,5 млрд грн, повідомляє Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ). За словами голови ДАРТ Мар'яни Олеськів, наразі податки є одними з основних показників ефективності роботи туристичної галузі.

Також пропонуємо почитати, скільки коштуватиме відпочинок у Карпатах на Різдво та Новий рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.