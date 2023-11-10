Відновлення туризму. Скільки податків принесла туристична галузь цього року

Туризм в Україні продовжує відновлюватися. У цьому році податки від туристичної галузі вже зросли на 13%.

За три квартали від туристичних підприємств до бюджету країни надійшло майже 1,5 млрд грн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

За 9 місяців 2023 року представники туристичної галузі України сплатили 1 млрд 451 млн 317 тис. грн податків. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році, коли до бюджету надійшло 1 млрд 283 млн 180 тис. грн.

У 2021 році сума податків була на 18% більше, ніж у 2023-му. Тоді в казну держави від тургалузі надійшло 1 млрд 778 млн 924 тис грн.

За 9 місяців 2023 року кількість підприємств, які займаються туристичною діяльністю, зменшилась на 11% порівняно з тим самим періодом 2022 року. Кількість юридичних осіб стала меншою на 24%, а фізичних – на 7%.

Порівняно із 2021 роком загальне скорочення склало 36%. Юридичних осіб стало менше на 51%, а фізичних – на 30%.

Найбільше надходжень до держбюджету – від готелів (63%, 916 млн 648 тис. грн). У 2022 році заклади розміщення сплатили 765 млн 830 тис грн., а за той же період у 2021 році – 1 млрд 31 млн 472 тис. грн.

За дев'ять місяців цього року зменшилися податки від туристичних баз та дитячих таборів відпочинку. Від них надійшло 106,385 млн грн податку проти 110,489 млн грн за 9 місяців 2022 року. У 2021 році турбази та дитячі табори сплатили 316,165 млн грн.

Інфографіка: Надходження від туризму у 2023 році (надане РБК-Україна)

Між тим, більше ніж удвічі зросли надходження від кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів у порівнянні з аналогічним періодом у 2022. Податки склали 2,302 млн грн проти 1,407 млн грн. Однак в порівняні з 2021 роком, коли до бюджету було сплачено 2,761 млн грн, податки від діяльності цих засобів розміщення знизилися.

За словами голови ДАРТ Мар'яни Олеськів, наразі податки є одними з основних показників ефективності роботи туристичної галузі.

"З огляду на те, що маємо значні розбіжності між кількістю відпочивальників та сплаченими податками, розуміємо – багато коштів знаходяться у тіні. І винесення на голосування проекту нового Закону "Про туризм" змінить ситуацію на краще. Держава матиме точну інформацію про кількість суб’єктів туристичного господарювання та зможе сповна здійснювати моніторинг і контроль, з одного боку, а з іншого – допомагати та захищати", – наголосила очільниця ДАРТ.

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