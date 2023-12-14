Відпустка під час війни. Як українці обирають місця для відпочинку

Як змінилося ставлення наших громадян до туризму і скільки людей продовжують подорожувати – у колонці для РБК-Україна.

Близько 70-75% українців розглядають відпустку як спокійний період, який би складався з прогулянок, оздоровлення, медитації та інших аспектів відновлення, особливо в умовах війни.

У листопаді 2023 року Gradus Research Company провела дослідження, в якому опитала українців щодо відпочинку в Україні. Загалом в опитуванні взяла участь 471 людина віком 18-55 років, що проживає в Україні в містах 50к+, має дохід середній та вище. З цього можна виокремити декілька висновків.

В колонці для РБК-Україна засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко на основі результатів дослідження аналізує, як українці вибирають місця для відпочинку під час війни.

№1. Українці продовжують подорожувати країною

78% респондентів виявляють позитивне відношення до подорожей в Україні поза межами дому, а 56% – до відпустки за кордоном.

З 77% респондентів, які відпочивали за останні три роки, 88% висловлюють готовність розглянути можливість відпустки, якщо з'явиться така можливість.

Водночас 64% людей, які продовжують подорожувати, зазначають, що відпочивають рідше порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. Причинами цього є відсутність бажання (46%), зростання вартості відпочинку та фінансові обмеження (42%), а також побоювання перед подорожами в межах країни (36%).

Фото: У 2023-му році готельний бізнес у курортних містах активно наздоганяє валютну різницю, яка виникла через інфляцію (unsplash.com)

Важливо зауважити, що цьогоріч готельний бізнес у курортних містах активно наздоганяє валютну різницю, спричинену інфляцією. Це призвело до необхідності коригування цінової політики на розміщення.

Але інфляція – не єдиний чинник, що вплинув на формування цін. Також на це повпливала загальна апатія населення. Люди втомилися від обстрілів та постійного стресу. Крім того, грали роль і побоювання громадян щодо подорожей в межах країни. Ці два фактори призводять до того, що українці відмовляються від подорожей.

№2. Обирають між відпочинком в Україні та за кордоном

Згідно з опитуванням, серед тих, хто користувався відпусткою за останні три роки, 49% провели її виключно в межах країни, тоді як 46% вибирали відпочинок як в Україні, так і за кордоном. Тобто у більшості випадків українці обирали подорож в межах країни.

В останню відпустку саме в Україні відпочивали 80% опитаних. Протягом наступних трьох місяців планують відпочивати в себе вдома 32% респондентів, в Україні, але поза межами дому – 30%, а 38% не мають планів на відпустку взагалі.

Основними місцями відпочинку в Україні, за вибором респондентів, є сімейні готелі, апартаменти та котеджі в лісі або у горах. Ключовим регіоном для поїздок в межах країни обирали та обиратимуть Карпати. Це викликано здебільшого відносною безпечністю регіону.

Фото: Польща як конкурентний ринок стає все популярнішою для відпочинку серед українців (unsplash.com)

Одним із цікавих аспектів дослідження також стало виявлення змін у критеріях вибору відпочинку в умовах війни. Новий напрямок відпочинку за кордоном, зокрема в Польщі, набуває популярності серед українців, і стає конкурентним ринком для відпочинку в Україні, особливо в зимовий період, коли працюють, наприклад, польські гірськолижні курорти.

Багато українців, особливо тих, хто знаходиться за кордоном через війну, розглядає відпочинок як компромісне рішення, яке поєднує зустрічі з друзями та родиною, а також можливість відкриття нових місць.

№3. Спокій замість галасу

Нині українці все більше віддають перевагу спокійному виду відпочинку, обираючи ретрит-комплекси та готелі, де зможуть відпочити в тиші. Та більшість респондентів їдуть у відпустку з партнером та з дітьми, де під час відвідування готелю обирають піші прогулянки, відвідування ресторанів, екскурсій/пам’ятних місць.

За результатами опитування, 49% людей дізнаються про потенційні місця відпочинку від свого оточення (родини, друзів, колег), тоді як 40% здобувають інформацію на офіційних веб-ресурсах конкретних місць, які розглядають для відвідування.

На які критерії вони звертають найбільшу увагу під час вибору готелю? Респонденти відповіли так:

вигідна ціна (71%).

стан місця (51%).

комфортні умови (47%).

рекомендації людей з оточення (45%).

власний позитивний досвід (43%).

Найважливішими з них називають: вигідну ціну (49%), комфортні умови (27%), власний позитивний досвід (21%).

Фото: Половина опитаних українців дізнаються про потенційні місця відпочинку від свого оточення (unsplash.com)

В умовах війни українці виявляють надзвичайну стійкість у щоденній боротьбі з викликами та стресом. Попри обставини, велика частина з них вирішила продовжувати їздити у відпустки та відкривати нові аспекти відпочинку, вивчати різноманіття локацій. Такий підхід говорить про внутрішню силу українців та прагнення знаходити позитивні аспекти життя, навіть у важкі періоди.

Тим часом значна частина українців сприймають відпочинок під час війни як можливість переключитися від постійного стресу. Більшість брали відпустку упродовж останніх трьох років. Стало відомо, як українці ставляться до відпочинку під час війни.

Також на туристичній карті України побільшало "магнітів" – найцікавіших локацій та об'єктів, які приваблюють мандрівників, оголосили у Державному агентстві розвитку туризму.

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