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Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыха

Четверг 14 декабря 2023 14:35
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Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыха Фото: Отдых в Капратах зимой (unsplash.com)
Артур Лупашко
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group

Как изменилось отношение наших граждан к туризму и сколько людей продолжают путешествовать – в колонке для РБК-Украина.

Около 70-75% украинцев рассматривают отпуск как спокойный период, который состоял бы из прогулок, оздоровления, медитации и других аспектов восстановления, особенно в условиях войны.

В ноябре 2023 года Gradus Research Company провела исследование, в котором опросил украинцев по поводу отдыха в Украине. Всего в опросе принял участие 471 человек в возрасте 18-55 лет, проживающий в Украине в городах 50к+, имеющий доход средний и выше. Из этого можно выделить несколько выводов.

В колонке для РБК-Украина основатель Ribas Hotels Group Артур Лупашко на основе результатов этого исследования анализирует, как украинцы выбирают места отдыха во время войны.

№1. Украинцы продолжают путешествовать по стране

78% респондентов проявляют положительное отношение к путешествиям в Украине вне дома, а 56% – к отпуску за рубежом.

Из 77% отдыхающих за последние три года респондентов 88% выражают готовность рассмотреть возможность отпуска, если появится такая возможность.

В то же время 64% продолжающих путешествовать отмечают, что отдыхают реже по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Причины этого – отсутствие желания (46%), рост стоимости отдыха и финансовые ограничения (42%), а также опасения перед путешествиями в пределах страны (36%).

Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыхаФото: В 2023 году гостиничный бизнес в курортных городах активно догоняет валютную разницу, возникшую из-за инфляции (unsplash.com)

Важно отметить, что в этом году гостиничный бизнес в курортных городах активно догоняет валютную разницу, вызванную инфляцией. Это привело к необходимости коррекции ценовой политики на размещение.

Но инфляция – не единственный фактор, повлиявший на формирование цен. Также на это повлияла всеобщая апатия населения. Люди устали от обстрелов и постоянного стресса. Кроме того, играли роль и опасения граждан по поводу путешествий в пределах страны. Эти два фактора приводят к тому, что украинцы отказываются от поездок.

№2. Выбирают между отдыхом в Украине и за границей

Согласно опросу, среди тех, кто пользовался отпуском за последние три года, 49% провели его исключительно в пределах страны, в то время как 46% выбирали отдых как в Украине, так и за рубежом. То есть в большинстве случаев украинцы выбирали путешествие в пределах страны.

В последний отпуск именно в Украине отдыхали 80% опрошенных. В течение следующих трех месяцев планируют отдыхать у себя дома 32% респондентов, в Украине, но вне дома – 30%, а 38% не имеют планов на отпуск вообще.

Основными местами отдыха в Украине, по выбору респондентов, являются семейные гостиницы, апартаменты и коттеджи в лесу или в горах. Ключевым регионом для поездок в пределах страны выбирали и будут выбирать Карпаты. Это вызвано в основном относительной безопасностью региона.

Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыхаФото: Польша как конкурентный рынок становится все популярнее для отдыха среди украинцев (unsplash.com)

Одним из интересных аспектов исследования стало выявление изменений в критериях выбора отдыха в условиях войны. Новое направление отдыха за границей, в частности в Польше, приобретает популярность среди украинцев, и становится конкурентным рынком для отдыха в Украине, особенно в зимний период, когда работают, например, польские горнолыжные курорты.

Многие украинцы, особенно те, кто находится за границей из-за войны, рассматривают отдых как компромиссное решение, объединяющее встречи с друзьями и семьей, а также возможность открытия новых мест.

№3. Покой вместо шума

Сейчас украинцы все больше предпочитают спокойный вид отдыха, выбирая ретрит-комплексы и отели, где смогут отдохнуть в тишине. Большинство респондентов едут в отпуск с партнером и с детьми, где во время посещения отеля выбирают пешие прогулки, посещение ресторанов, экскурсий/памятных мест.

По результатам опроса, 49% людей узнают о потенциальных местах отдыха от своего окружения (семья, друзья, коллеги), тогда как 40% получают информацию на официальных веб-ресурсах конкретных мест, которые рассматривают для посещения.

На какие критерии они обращают наибольшее внимание при выборе гостиницы? Респонденты ответили так:

  • выгодная цена (71%).
  • состояние места (51%).
  • комфортные условия (47%).
  • рекомендации людей из окружающих (45%).
  • собственный положительный опыт (43%).

Важнейшими из них называют выгодную цену (49%), комфортные условия (27%), собственный положительный опыт (21%).

Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыхаФото: Половина опрошенных украинцев узнают о потенциальных местах отдыха от своего окружения (unsplash.com)

В условиях войны украинцы проявляют чрезвычайную стойкость в ежедневной борьбе с вызовами и стрессом. Несмотря на обстоятельства, большинство из них решили продолжать ездить в отпуска и открывать новые аспекты отдыха, изучать многообразие локаций. Такой подход говорит о внутренней силе украинцев и стремлении находить положительные аспекты жизни даже в трудные периоды.

Между тем, значительная часть украинцев воспринимают отдых во время войны как возможность переключиться от постоянного стресса. Большинство брали отпуск за последние три года. Стало известно, как украинцы относятся к отдыху во время войны.

Также на туристической карте Украины стало больше "магнитов" – самых интересных локаций и привлекающих путешественников объектов объявили в Государственном агентстве развития туризма.

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Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыха
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
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