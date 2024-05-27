Відпочинок за Полярним колом. Великі авіакомпанії запускають нові рейси на північ Європи

Цього року до арктичного регіону заплановані нові авіарейси з різних міст Європи. Великі авіакомпанії додають маршрути до локацій за Полярним колом.

Деякі рейси до північних аеропортів запускаються вперше, що свідчить про новий попит серед туристів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на skift.com.

Cкандинавські країни стають популярніші через зміни клімату, які впливають як на літній, так і на зимовий відпочинок. Чимало туристів не можуть витримувати екстремальну спеку у середземноморському регіоні, тому обирають проводити відпустку на півночі Європи. Потепління взимку також шкодить зимовому відпочинку, бо багато європейських гірськолижних курортів залишаються без снігу.

Нові рейси, які запустять цього року:

Lufthansa: Франкфурт (Німеччина) – Рованіємі (Фінляндія) – з 30 листопада двічі на тиждень. Авіакомпанія уже обслуговує напрямки північної Фінляндії: Оулу, Кіттіла, Івалоу та Куусамо, а також Гельсінкі.

British Airways: Лондон Хітроу – Тромсе (Норвегія) – з 1 грудня двічі на тиждень до 27 березня. Це місто за Полярним колом відоме як найкраща локація для спостереження за полярним сяйвом.

Iberia: Мадрид – Тромсе (Норвегія) – з 1 грудня двічі на тиждень до 2 березня. За три місяці планується перевезти 9000 пасажирів. Також відновлюються рейси до Рованіємі – з 1 листопада до 1 березня.

SAS Scandinavian Airlines додає п'ять нових маршрутів. Зокрема, з Орхуса (Данії) та Лондона (Хітроу) до аеропорту Скандинавскі Гори у Швеції, з Копенгагена до Рованіємі (Фінляндія), Копенгаген – Кіруна (місто на крайній півночі шведської Лапландії), Лондон (Хітроу) – Тромсе.

Finnair збільшить кількість рейсів до популярних регіонів. Зокрема, до Рованіємі буде здійснюватися до 63 рейсів щотижня (переважно у середу і на вихідних). У години пік в окремі суботи рейси до Рованіємі будуть здійснюватися кожні 30 хвилин (так званий "шатл Санти"). Крім регулярних рейсів з Гельсінки до локацій у Лапландії, буде запущений напрямок з Рованіємі до Тромсе – 6 днів на тиждень.

Air France: Париж – Кіруна (Швеція) – з 21 грудня щотижня. Крім цього вже діють маршрути до Рованіємі та Кіттіла у Фінляндії та до Тромсе та Нарвік-Лофотен у Норвегії.

Фото: Відпочинок на півночі Європи стає популярніший (unsplash.com)

Скандинавський регіон тепер є популярним туристичним місцем і в літні місяці. За даними нещодавнього дослідження, з початку 2024 року кількісті ночівель у Норвегії зросла на 18%, у Швеції на 12% і в Данії на 9%.

Нагадаємо, ми писали, що лоукостер Ryanair запускає нові рейси до популярних локацій. Зокрема, в Іспанії, Франції, Німеччині, Йорданії.

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