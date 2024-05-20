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Море і пустеля. Лоукостер Ryanair запускає нові рейси до популярних локацій

Понеділок 20 травня 2024 11:39
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Море і пустеля. Лоукостер Ryanair запускає нові рейси до популярних локацій Фото: Стародавнє місто Петра в Йорданії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейський лоукостер Ryanair розширює свою маршрутну мережу і додає 11 нових рейсів до популярних туристичних локацій. Нові напрямки будуть доступні пасажирам із жовтня 2024 року.

Куди можна буде полетіти за бюджетною ціною, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Найбільша європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair розширить мережу польотів з осені 2024 року. Із кінця жовтня пасажири зможуть планувати подорожі за доступною ціною із таких країн: Польща, Чехія, Італія, Іспанія, Йорданія, Болгарія, Бельгія, Португалія, Німеччина, Угорщина, Франція та Литва.

Зокрема, із 4 європейських міст можна буде полетіти до Йорданії, яка цікава туристам як відпочинком на морі, так і екскурсіями до пам'яток і в пустелю. Помилуватися дюнами та красою природи можна також і на острові Гран-Канарія.

Нові рейси будуть доступні:

  • Краків – Амман з 30 жовтня, двічі на тиждень;
  • Софія – Акаба з 28 жовтня, поки чотири рази на місяць;
  • Брюссель Шарлеруа – Акаба з 1 листопада, один раз на тиждень;
  • Кельн – Акаба з 29 жовтня, двічі на тиждень;
  • Прага – Рим Чампіно з 27 жовтня, щоденні рейси;
  • Севілья – Рим Фʼюмічіно з 27 жовтня, рейси щоденно;
  • Венеція Тревізо – Лансароте з 28 жовтня, один раз на тиждень;
  • Порту – Рим Фʼюмічіно з 27 жовтня, шість разів на тиждень;
  • Будапешт – Тулуза з 28 жовтня, двічі на тиждень;
  • Вільнюс – Рим Чампіно – розклад ще невідомий;
  • Франкфурт Хан – Гран-Канарія – розклад ще невідомий.

Море і пустеля. Лоукостер Ryanair запускає нові рейси до популярних локацій

Фото: Пасажири авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Вартість квитків із Кракова до Аммана (Йорданія) – 74 євро (на 27 жовтня). Полетіти із Софії до Акаби (Йордоанія) можна приблизно за такою самою ціною (75 євро) 1 листопада.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair відновлює рейси до Ізраїлю. Полетіти можна буде із 6 країн.

Також ми розповідали, що Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.

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