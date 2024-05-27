Отдых за Полярным кругом. Крупные авиакомпании запускают новые рейсы на север Европы

В этом году в арктический регион запланированы новые авиарейсы из разных городов Европы. Крупные авиакомпании добавляют маршруты к локациям за Полярным кругом.

Некоторые рейсы в северные аэропорты запускаются впервые, что свидетельствует о новом спросе среди туристов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на skift.com.

Cкандинавские страны становятся популярнее из-за изменений климата, которые влияют как на летний, так и на зимний отдых. Многие туристы не могут выдерживать экстремальную жару в средиземноморском регионе, поэтому выбирают проводить отпуск на севере Европы. Потепление зимой также вредит зимнему отдыху, потому что многие европейские горнолыжные курорты остаются без снега.

Новые рейсы, которые запустят в этом году:

Lufthansa: Франкфурт (Германия) – Рованиеми (Финляндия) – с 30 ноября дважды в неделю. Авиакомпания уже обслуживает направления северной Финляндии: Оулу, Киттила, Ивалоу и Куусамо, а также Хельсинки.

British Airways: Лондон Хитроу – Тромсе (Норвегия) – с 1 декабря дважды в неделю по 27 марта. Этот город за Полярным кругом известен как лучшая локация для наблюдения за полярным сиянием.

Iberia: Мадрид – Тромсе (Норвегия) – с 1 декабря дважды в неделю по 2 марта. За три месяца планируется перевезти 9000 пассажиров. Также возобновляются рейсы в Рованиеми – с 1 ноября по 1 марта.

SAS Scandinavian Airlines добавляет пять новых маршрутов. В частности, из Орхуса (Дании) и Лондона (Хитроу) в аэропорт Скандинавские Горы в Швеции, из Копенгагена в Рованиеми (Финляндия), Копенгаген – Кируна (город на крайнем севере шведской Лапландии), Лондон (Хитроу) – Тромсе.

Finnair увеличит количество рейсов в популярные регионы. В частности, в Рованиеми будет осуществляться до 63 рейсов еженедельно (преимущественно в среду и на выходных). В часы пик в отдельные субботы рейсы в Рованиеми будут совершаться каждые 30 минут (так называемый "шаттл Санты"). Помимо регулярных рейсов из Хельсинки в локации в Лапландии, будет запущено направление из Рованиеми в Тромсе – 6 дней в неделю.

Air France: Париж – Кируна (Швеция) – с 21 декабря еженедельно. Кроме этого уже действуют маршруты до Рованиеми и Киттила в Финляндии и Тромсе и Норвик-Лофотен в Норвегии.

Фото: Отдых на севере Европы становится популярнее (unsplash.com)

Скандинавский регион сейчас является популярным туристическим местом и в летние месяцы. По данным недавнего исследования, с начала 2024 года количество ночевок в Норвегии выросло на 18%, в Швеции на 12% и в Дании на 9%.

Напомним, мы писали, что лоукостер Ryanair запускает новые рейсы в популярные локации. В частности, в Испании, Франции, Германии, Иордании.

Также мы рассказывали в каких странах Европы жители больше довольны своей жизнью. Лучше всего людям живется на севере и западе Европы.