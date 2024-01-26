Відомий гурт збирає кошти на чисту воду для херсонців: як долучитися

Гурт Kalush Orchestra та БФ "Твоя опора" збирають кошти на водоочисні споруди для одного з медичних закладів Херсонщини. До спільної ініціативи доєдналася українська мережа супермаркетів.

РБК-Україна розповідає, як можна допомогти жителям Херсонської області, де є проблеми із доступом до чистої води.

Херсонщина потерпає від наслідків знищення Каховської ГЕС, адже найбільше водосховище України забезпечувало водою понад 1 млн українців. Внаслідок теракту щонайменше 150 тон хімікатів та інших небезпечних речовин були змиті у Дніпро. Значна їх частина залишаються в річці, роблячи воду небезпечною для вживання людьми.

"Сьогодні Херсонщина щоденно потерпає не тільки від ворожих обстрілів, але й бореться з проблемою відсутності питної води. Це пекло, яке стало нашою реальністю. Тому настільки важливо не опускати руки та продовжувати допомагати. Адже лікарням Херсону потрібна адекватна і швидка допомога вже зараз. Переконана, що саме завдяки об’єднанню фондів, публічних особистостей та великого бізнесу навколо такої болючої теми спрацює ефективно. Тож закликаю всіх людей приєднуватися до проекту – робити добро легко", – зазначила засновниця та генеральна директорка БФ "Твоя опора" Валерія Татарчук.

Відновлення екосистеми може тривати роками. Тому водоочисні споруди є одним з найефективніших способів допомогти мешканцям регіону отримати доступ до чистої питної води. Медичний заклад, для якого проводиться збір, обслуговує мешканців кількох громад.

"Чиста вода забезпечує життя, а лікарня – це саме те місце, де вона вкрай необхідна. Ми об’єдналися з ЕКО МАРКЕТ для того, щоб спільними зусиллями забезпечити лікарню водоочисними спорудами й покращити існуючу доволі критичну ситуацію", – коментують учасники гурту Kalush Orchestra.

Підтримати ініціативу можна зробивши благодійний внесок на сайті БФ "Твоя опора" та в усіх магазинах мережі супермаркетів, пожертвувавши на касі будь-яку суму кратну, 1 грн.

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