Для героїв на "нулі". Оголошений масштабний збір на розвідувальні БПЛА

Розпочався масштабний збір на систему БПЛА GOR для 47 бригади "Магура". Ціль – зібрати 5,7 млн грн.

Як можна допомогти зібрати кошти на якісну аеророзвідку для захисників, РБК-Україна розповідає з посиланням на організаторів збору, українську компанію-виробник дронів для ЗСУ Airlogix.

"Для підвищення бойового потенціалу 47 бригада потребує додаткових розвідувальних комплексів БПЛА GOR, які гарно зарекомендували себе у роботі", – зазначають організатори.

Якісна аеророзвідка допоможе зберегти життя та здоров'я захисників. Розвідувальний комплекс GOR складається з тьрох БПЛА та наземної станції. Може робити розвідку та корегування вогню навіть під дією ворожого РЕБ. Передає інформацію на відстані до 40 км, перебуває до 2,5 годин в польоті. Оснащений камерою з 80-кратним зумом, тепловізором, змінними батареями, що дозволяють "перезарядити" дрон за 1 хв.

"Всі, хто донатить від 1 грн – отримають як гарантований подарунок від 47 бригади збільшення розбитої ворожої техніки на фронті", – додають організатори збору.

Для тих хто буде активно донатити, Airlogix разом з ITC.ua підготували кілька подарунків. Розіграш додаткових трофеїв проводиться сумісно з Аукціоном Відплати (https://t.me/+Tq56ZclslRUzMGVi).

Серед тих хто задонатить від 100 грн, матиме змогу отримати як сувенір прапор, підписаний бійцями 47 бригади.

За донат від 300 грн можна взяти участь у розіграші одного з 4-х тубусів з 155-мм снаряду, який переобладнаний в стильний світильник.

За донат від 500 грн матиме змогу отримати як сувенір дрон без електроніки, котрий побував на фронті, який буде гарно виглядати в офісі чи закладі.

Збір проводиться: Markus Foundation. Посилання для переходу на Mono-банку збору.

Нагадаємо, ми писали, що у Києві організовують турнір із пінг-понгу для збору на дрони. Мета – зібрати 380 тисяч гривень на два Mavic 3T.

Раніше ми розповідали, як в Україні виробляють дрони для ЗСУ. На підприємстві всі БПЛА збирають вручну.