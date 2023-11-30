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Для героїв на "нулі". Оголошений масштабний збір на розвідувальні БПЛА

Четвер 30 листопада 2023 16:00
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Для героїв на "нулі". Оголошений масштабний збір на розвідувальні БПЛА Фото: Збір на дрони для 47 бригади (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Розпочався масштабний збір на систему БПЛА GOR для 47 бригади "Магура". Ціль – зібрати 5,7 млн грн.

Як можна допомогти зібрати кошти на якісну аеророзвідку для захисників, РБК-Україна розповідає з посиланням на організаторів збору, українську компанію-виробник дронів для ЗСУ Airlogix.

"Для підвищення бойового потенціалу 47 бригада потребує додаткових розвідувальних комплексів БПЛА GOR, які гарно зарекомендували себе у роботі", – зазначають організатори.

Якісна аеророзвідка допоможе зберегти життя та здоров'я захисників. Розвідувальний комплекс GOR складається з тьрох БПЛА та наземної станції. Може робити розвідку та корегування вогню навіть під дією ворожого РЕБ. Передає інформацію на відстані до 40 км, перебуває до 2,5 годин в польоті. Оснащений камерою з 80-кратним зумом, тепловізором, змінними батареями, що дозволяють "перезарядити" дрон за 1 хв.

"Всі, хто донатить від 1 грн – отримають як гарантований подарунок від 47 бригади збільшення розбитої ворожої техніки на фронті", – додають організатори збору.

Для тих хто буде активно донатити, Airlogix разом з ITC.ua підготували кілька подарунків. Розіграш додаткових трофеїв проводиться сумісно з Аукціоном Відплати (https://t.me/+Tq56ZclslRUzMGVi).

  • Серед тих хто задонатить від 100 грн, матиме змогу отримати як сувенір прапор, підписаний бійцями 47 бригади.
  • За донат від 300 грн можна взяти участь у розіграші одного з 4-х тубусів з 155-мм снаряду, який переобладнаний в стильний світильник.
  • За донат від 500 грн матиме змогу отримати як сувенір дрон без електроніки, котрий побував на фронті, який буде гарно виглядати в офісі чи закладі.

Збір проводиться: Markus Foundation. Посилання для переходу на Mono-банку збору.

Нагадаємо, ми писали, що у Києві організовують турнір із пінг-понгу для збору на дрони. Мета – зібрати 380 тисяч гривень на два Mavic 3T.

Раніше ми розповідали, як в Україні виробляють дрони для ЗСУ. На підприємстві всі БПЛА збирають вручну.

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