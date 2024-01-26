Известная группа собирает средства на чистую воду для херсонцев: как присоединиться

Группа Kalush Orchestra и БФ "Твоя опора" собирают средства на водоочистные сооружения для одного из медицинских учреждений Херсонщины. К совместной инициативе подключилась украинская сеть супермаркетов.

РБК-Украина рассказывает, как можно помочь жителям Херсонской области, где есть проблемы с доступом к чистой воде.

Херсонщина страдает от последствий уничтожения Каховской ГЭС, ведь крупнейшее водохранилище Украины обеспечивало водой более 1 млн украинцев. В результате теракта по меньшей мере 150 тонн химикатов и других опасных веществ были смыты в Днепр. Значительная их часть остаются в реке, делая воду опасной для употребления людьми.

"Сегодня Херсонщина ежедневно страдает не только от вражеских обстрелов, но и борется с проблемой отсутствия питьевой воды. Это ад, который стал нашей реальностью. Поэтому столь важно не опускать руки и продолжать помогать. Ведь больницам Херсона нужна адекватная и скорая помощь уже сейчас. Убеждена, что именно благодаря объединению фондов, публичных личностей и крупного бизнеса вокруг такой болезненной темы сработает эффективно. Поэтому призываю всех людей присоединяться к проекту – делать добро легко", – отметила основательница и генеральный директор БФ "Твоя опора" Валерия Татарчук.

Восстановление экосистемы может занять годы. Поэтому водоочистные сооружения являются одним из эффективных способов помочь жителям региона получить доступ к чистой питьевой воде. Медицинское учреждение, для которого проводится сбор, обслуживает жителей нескольких общин.

"Чистая вода обеспечивает жизнь, а больница – это именно то место, где она крайне необходима. Мы объединились с ЭКО МАРКЕТ для того, чтобы совместными усилиями обеспечить больницу водоочистными сооружениями и улучшить существующую достаточно критическую ситуацию", – комментируют участники группы Kalush Orchestra.

Поддержать инициативу можно, сделав благотворительный взнос на сайте БФ "Твоя опора" и во всех магазинах сети супермаркетов, пожертвовав на кассе любую сумму, кратную 1 грн.

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