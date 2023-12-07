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"Влучний збір" на набої снайперам за участі РБК-Україна триває

Київ, Четвер 07 грудня 2023 13:55
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"Влучний збір" на набої снайперам за участі РБК-Україна триває Фото: журналісти та волонтери оголосили збір на патрони снайперам (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Рух VETERANKA разом з журналістами-волонтерами і шахістами-професіоналами, за партнерства РБК-Україна, продовжують збір коштів на закупівлю патронів для снайперів з 67-ї і 112-ї бригад та "Легіону Свободи" Нацгвардії.

РБК-Україна розповідає, як можна приєднатися до збору.

Реквізити збору:

  • Приватбанк: 4149629331858043 (Василина Думан)
  • Монобанка: за посиланням
  • Paypal: bohemka@gmail.com

Також запрошуємо на офлайн-подію в рамках збору!

Музика, стендап, поезія, спілкування з військовими, волонтерами, блогерами та фінал благодійного шахового турніру.

Час і місце: Київ, субота 9 грудня, з 13:00 до 17:00, простір Peremoga (Ярославів вал, 15).

Вхід: донат на один набій 338 калібру для снайперів - 300 гривень (можна донатити більше).

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