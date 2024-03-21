Відновлення польотів. Коли в Україні полетять пасажирські літаки

Небо України закрите для цивільної авіації з першого дня війни. Відтоді з аеропортів вилетіли лише кілька літаків, які евакуювали за кордон. Але політики заводять мову про відновлення польотів.

Чи зможуть пасажири знову літати з України найближчим часом, РБК-Україна розповідає з посиланням на профільне видання avianews.com.

Дискусії тривають з 2022 року

Обговорення про відкриття окремих аеропортів України для цивільної авіації тривають ще з 2022 року. Серед варіантів називалися Ужгород, Львів та Бориспіль, звертають увагу експерти видання.

У липні 2023 року в Україні побувала делегація найбільшого європейського лоукостера Ryanair. Голова авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив, що зможе запустити десятки маршрутів із аеропортів Бориспіль, Львів та Одеса.

Ryanair був готовий відправляти літаки в Україну вже за 5 днів, якщо Європейське агентство безпеки авіації (EASA) визнає українське небо безпечним.

Відтоді жоден з українських аеропортів не відновив роботу, і жодна з авіакомпаній не повернула літаки до України.

Фото: Аеропорт Бориспіль у Києві (gettyimages.com)

Захистити аеропорти могли б потужні системи протиповітряної оборони

У 2022 року в Україні не залишилося регіону, яке було б на 100% захищене від російських дронів та ракет. Запустити роботу аеропорту в такій ситуації означає піддати його ризику, бо він може стати однією з основних цілей для Росії. Ракетну атаку пропагандисти зможуть пояснити, що у пасажирських Боїнгах нібито перевозили солдатів НАТО або боєприпаси.

"Захистити аеропорти можуть сучасні та потужні системи протиповітряної оборони. Але чи логічно розміщувати їх біля цивільного аеропорту, коли таких систем не вистачає для прикриття сил оборони України на лінії фронту та мирних міст України?", – пише avianews.com.

Фінансові ризики для власників літаків дуже високі

Ще за місяць до повномасштабного вторгнення західні лізингові компанії, яким належать літаки, почали обмежувати польоти повітряних суден в Україну.

Вартість найпопулярніших пасажирських літаків в українському небі Boeing 737 або Airbus A320 сягає 100 млн доларів за один борт. Це означає, що для власника існує дуже високий фінансовий ризик, якщо з авіалайнером щось трапиться.

Фото: Літак Wizz Air в аеропорту "Київ" (unsplash.com)

До того ж, кілька десятків цивільних літаків залишаються в українських аеропортах, а їх евакуація – практично неможлива. Лише у Wizz Air у Києві "застрягли" три літаки, виліт яких за кордон неможливий уже 2 роки.

Тому у нинішній ситуації відновлення авіасполучення в Україні не можна чекати до припинення війни чи зниження її інтенсивності, вважають фахівці профільного видання. Наразі пасажирам залишається користуватися залізницею та аеропортами сусідніх країн.

Нагадаємо, ми писали, чи відкриють аеропорти в Україні під час війни. Експерт пояснив, що для цього потрібно та які ризики.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга заявляв, що першим аеропортом, який відкриють в Україні, стане "Бориспіль".

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