Возобновление полетов. Когда в Украине полетят пассажирские самолеты

Небо Украины закрыто для гражданской авиации с первого дня войны. С тех пор из аэропортов вылетели всего несколько самолетов, которые эвакуировали за границу. Но политики заводят речь о возобновлении полетов.

Смогут ли пассажиры снова летать из Украины в ближайшее время, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на профильное издание avianews.com.

Дискуссии продолжаются с 2022 года

Обсуждения об открытии отдельных аэропортов Украины для гражданской авиации продолжаются с 2022 года. Среди вариантов назывались Ужгород, Львов и Борисполь, обращают внимание эксперты издания.

В июле 2023 года в Украине побывала делегация крупнейшего европейского лоукостера Ryanair. Глава авиакомпании Майкл О'Лири заявил, что сможет запустить десятки маршрутов из аэропортов Борисполь, Львов и Одесса.

Ryanair был готов отправлять самолеты в Украину уже через 5 дней, если Европейское агентство безопасности авиации (EASA) признает украинское небо безопасным.

С тех пор ни один из украинских аэропортов не возобновил работу, и ни одна из авиакомпаний не вернула самолеты в Украину.

Фото: Аэропорт Борисполь в Киеве (gettyimages.com)

Защитить аэропорты могли бы мощные системы противовоздушной обороны

В 2022 году в Украине не осталось региона, которое было бы на 100% защищено от российских дронов и ракет. Запустить работу аэропорта в такой ситуации означает подвергнуть его риску, потому что он может стать одной из основных целей для России. Ракетную атаку пропагандисты смогут объяснить, что в пассажирских Боингах перевозили солдат НАТО или боеприпасы.

"Защитить аэропорты могут современные и мощные системы противовоздушной обороны. Но логично ли размещать их возле гражданского аэропорта, когда таких систем не хватает для прикрытия сил обороны Украины на линии фронта и мирных городов Украины?", – пишет avianews.com.

Финансовые риски для владельцев самолетов очень высокие

Еще за месяц до полномасштабного вторжения западные лизинговые компании, которым принадлежат самолеты, начали ограничивать полеты воздушных судов в Украине.

Стоимость самых популярных пассажирских самолетов в украинском небе Boeing 737 или Airbus A320 составляет 100 млн долларов за один борт. Это означает, что для владельца существует очень высокий финансовый риск, если с авиалайнером что-нибудь случится.

Фото: Самолет Wizz Air в аэропорту "Киев" (unsplash.com)

К тому же несколько десятков гражданских самолетов остаются в украинских аэропортах, а их эвакуация – практически невозможна. Только у Wizz Air в Киеве "застряли" три самолета, вылет которых за границу невозможен уже 2 года.

Поэтому в нынешней ситуации возобновления авиасообщения в Украине нельзя ожидать до прекращения войны или снижения ее интенсивности, считают специалисты профильного издания. Пассажирам остается пользоваться железной дорогой и аэропортами соседних стран.

Напомним, мы писали, откроют ли аэропорты в Украине во время войны. Эксперт объяснил, что для этого нужно и какие риски.

Ранее замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявлял, что первым аэропортом, который откроют в Украине, станет "Борисполь" .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.