Відмова у перевезенні. Що треба знати про помилки в білетах Turkish Airlines

Пасажири, які бронюють авіаквитки, інколи припускаються помилок у написанні імені та прізвища. Вони можуть стати причиною відмови у перевезенні.

Як вирішуються питання щодо помилок у квитках на рейс Turkish Airlines, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на avianews.com.

Що треба зробити, коли допустили помилку в квитку

Фахівці профільного сайту з'ясували у авіакомпанії, що у більшості випадків мандрівника все одно зареєструють та допустять на борт літака. Але працівники в аеропорту зважатимуть також, яка помилка допущена, а вирішення залежить ще від країни вильоту та прильоту.

Якщо пасажир помітив помилку у квитку Turkish Airlines, він може зателефонувати в кол-центр авіакомпанії або звернутися у місцевий офіс.

"Якщо такої можливості немає, у день вильоту приїдьте в аеропорт заздалегідь та знайдіть представника Turkish Airlines", – радять пасажирам.

Якщо країна вильоту або прильоту веде сувору звітність пасажирів, вимагає точного збігу даних у квитках та документах, в кожному випадку прийматимуть індивідуальне рішення.

Найсуворіші вимоги в Азії – В’єтнамі, Японії, Філіппінах. Навіть якщо авіакомпанія допустить пасажира на рейс, мандрівнику можуть відмовити у в’їзді в аеропорту прильоту, або виникнуть складнощі на зворотному рейсі.

Фото: Літак авіакомпанії Turkish Airlines (unsplash.com/nazariy-kovalchuk)

З якими помилками допускають на рейс

Правила, які стосуються більшості випадків помилок у квитках, такі:

Помилка в квитку Turkish Airlines щодо статі. Неправильно вказана стать, не є причиною для відмови в реєстрації на рейс на більшості маршрутів. Таких мандрівників допустять у літак.

Ім’я та прізвище переплутані місцями. Така помилка допускається на більшості напрямків. Пасажиру треба під час реєстрації в аеропорту або під час здачі багажу сказати співробітнику авіакомпанії про цю помилку. Він зробить необхідну позначку в системі.

Помилки у написанні імені та прізвища у квитку Turkish Airlines. Допускаються декілька помилок, якщо вони не змінюють значення. Якщо летить Oleksii, а у квитку написаний Olexiy, це не буде підставою для відмови у перевезенні. Але якщо замість Viktoriia летить Maria, тоді авіакомпанія сприймає помилку як заміну пасажира у квитку, а це не допускається правилами.

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