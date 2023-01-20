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Отказ в перевозке. Что нужно знать об ошибках в билетах Turkish Airlines

Фото: Билеты Turkish Airlines (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиры, бронирующие авиабилеты, иногда допускают ошибки в написании имени и фамилии. Они могут стать причиной отказа в перевозке.

Как решаются вопросы с ошибками в билетах на рейс Turkish Airlines, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на avianews.com.

Что нужно сделать, когда допустили ошибку в билете

Специалисты профильного сайта выяснили в авиакомпании, что в большинстве случаев путешественник все равно будет зарегистрирован и допущен на борт самолета. Но работники в аэропорту будут учитывать также, какая ошибка допущена, а решение зависит еще от страны вылета и прилета.

Если пассажир заметил ошибку в билете Turkish Airlines, он может позвонить в колл-центр авиакомпании или обратиться в местный офис.

"Если такой возможности нет, в день вылета приезжайте в аэропорт заранее и найдите представителя Turkish Airlines", – советуют пассажирам.

Если страна вылета или прилета ведет строгую отчетность пассажиров, требует точного совпадения данных в билетах и документах, в каждом случае будет приниматься индивидуальное решение.

Строгие требования в Азии – Вьетнаме, Японии, Филиппинах. Даже если авиакомпания допустит пассажира на рейс, путешественнику могут отказать во въезде в аэропорту прилета или возникнут сложности на обратном рейсе.

Фото: Самолет авиакомпании Turkish Airlines (unsplash.com/nazariy-kovalchuk)

С какими ошибками допускают на рейс

Правила, касающиеся большинства случаев ошибок в билетах, следующие:

  • Ошибка в билете Turkish Airlines относительно пола. Неправильно указанный пол не является причиной для отказа в регистрации на рейс на большинстве маршрутов. Таких путешественников допустят в самолет.
  • Имя и фамилия перепутаны местами. Такая ошибка допускается на большинстве направлений. Пассажиру следует при регистрации в аэропорту или при сдаче багажа сказать сотруднику авиакомпании об этой ошибке. Он сделает необходимую отметку в системе.
  • Ошибки написания имени и фамилии в билете Turkish Airlines. Допускается несколько ошибок, если они не изменяют значения. Если летит Oleksii, а в билете написан Olexiy, это не будет основанием для отказа в перевозке. Но если вместо Viktoriia летит Maria, то авиакомпания воспринимает ошибку как замену пассажира в билете, а это не допускается правилами.

Напомним, мы писали,что можно ввозить в Украину без декларирования.

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