Отказ в перевозке. Что нужно знать об ошибках в билетах Turkish Airlines

Пассажиры, бронирующие авиабилеты, иногда допускают ошибки в написании имени и фамилии. Они могут стать причиной отказа в перевозке.
Как решаются вопросы с ошибками в билетах на рейс Turkish Airlines, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на avianews.com.
Специалисты профильного сайта выяснили в авиакомпании, что в большинстве случаев путешественник все равно будет зарегистрирован и допущен на борт самолета. Но работники в аэропорту будут учитывать также, какая ошибка допущена, а решение зависит еще от страны вылета и прилета.
Если пассажир заметил ошибку в билете Turkish Airlines, он может позвонить в колл-центр авиакомпании или обратиться в местный офис.
"Если такой возможности нет, в день вылета приезжайте в аэропорт заранее и найдите представителя Turkish Airlines", – советуют пассажирам.
Если страна вылета или прилета ведет строгую отчетность пассажиров, требует точного совпадения данных в билетах и документах, в каждом случае будет приниматься индивидуальное решение.
Строгие требования в Азии – Вьетнаме, Японии, Филиппинах. Даже если авиакомпания допустит пассажира на рейс, путешественнику могут отказать во въезде в аэропорту прилета или возникнут сложности на обратном рейсе.
Фото: Самолет авиакомпании Turkish Airlines (unsplash.com/nazariy-kovalchuk)
Правила, касающиеся большинства случаев ошибок в билетах, следующие:
Напомним, мы писали,что можно ввозить в Украину без декларирования.