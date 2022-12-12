Відмова у еміграції. Головні помилки українців під час переїзду до США

Uniting for Ukraine (U4U) – програма для українців, яку навесні анонсував президент США Джо Байден. Вона розрахована на прийом 100 тисяч біженців. Дозволяє українцям отримати право на в'їзд та проживання в країні терміном до 2-х років.

Однак переїзд до США може виявитися досить непростим процесом, якщо не знати деяких нюансів. Наприклад, якщо ви не оформили жодну з обов'язкових довідок або у вас немає документа, то в подальшому за бажання залишитися в країні вашу заявку можуть відхилити. Таким чином, багато хто ризикує отримати відмову в еміграції до цієї країни.

На прохання TRAVEL РБК-Україна спеціаліст з оформлення віз та турів Марина Казакова розповідає, що потрібно знати про переїзд до США, які помилки допускають українці та що враховувати, щоб значно спростити собі процес.

Дозвіл для дитини та вакцинації. Що треба зробити перед виїздом до США

Особливості переїзду до США у чомусь схожі з Канадою (раніше Марина Казакова розповідала РБК-Україна, що потрібно знати українцям про переїзд до Канади). Але тут є своя специфіка, яку також треба враховувати.

Зробіть нотаріальний дозвіл на виїзд дитини

Для українців, які їдуть до США з дітьми, фахівець радить переконатися, що не потрібно нотаріального дозволу на виїзд дитини. США цього документа не вимагає, але він може знадобитися під час транзиту через інші країни.

"Я зазвичай говорю клієнтам: краще зробити цей документ, і ви будете спокійні. Також потрібно враховувати вимоги, якщо дитину щастить третя сторона (бабуся, дідусь чи хтось ще) і при цьому не є ніхто з батьків", – каже фахівець.

Зверніть увагу . Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, дозволено за згодою обох батьків (усиновлювачів) та у їхньому супроводі або у супроводі осіб, уповноважених ними, на момент виїзду з України, які досягли 18-річного віку (в умовах військового стану виїзд за кордон дозволяється без нотаріально посвідченої згоди іншого з батьків (усиновлювача).

Візьміть у лікаря в Україні довідки про ваші вакцини

Як і у випадку з Канадою, до США візьміть для себе заздалегідь і для ваших дітей виписки з усіх вакцин з перекладом на англійську (можна без апостилю і без запевнення у нотаріуса). Коли діти підуть у садок, до школи, вони знадобляться. Також вони будуть потрібні, якщо ви потім вирішите після закінчення термінів дії програми залишитися в США за робочими контрактами.

Фото: Треба враховувати, що в аепорорті після прибуття можуть бути великі черги (wikipedia.org)

Що враховувати перед перельотом до США

Програма U4U передбачає, що біженець матиме в США спонсора. Краще прилітати одразу до того штату, де знаходиться ваш спонсор. Або зуміти пояснити, чому ви летите не до спонсора одразу. Також враховуйте, що після прильоту в аеропорт бувають дуже великі черги. Іноді їх проходять за годину, але буває й 5-6 годин.

Також в аеропорту можуть перевірити ваші вакцини. За правилами в'їзду до США вам потрібні дві дози щеплення від COVID – повний цикл вакцинації. Але терміни одержання другої дози вакцини не прописані. Також можуть попросити виписку про вакцинацію від кору та поліомієліту. Це обов'язкова вимога по програмі Uniting for Ukraine.

Водійські права та допомога від Байдена. Що зробити після приїзду до США

Придбайте медичну страховку

До програми Uniting for Ukraine (U4U) не входить медичне обслуговування. Тому важливо подумати про своє здоров'я та купити медстраховку. Її можна замовити на три місяці, а потім щомісяця її продовжувати. Це роблять багато профільних компаній у США.

Цікавий факт. Іноді в США в екстрених випадках, якщо у вас немає грошей і виникла раптова проблема зі здоров'ям, можна звернутися до бухгалтерії медзакладу за списанням боргу. Наприклад, це працює у випадках, якщо ви або турист, який не брав із собою кошти на таку раптову процедуру, або тільки недавно приїхали та освоюєтеся в країні.

Фото: Якщо ви припуститеся помилки на етапі переїзду, є ризик отримати відмову в еміграції у подальшому (unsplash.com)

"Колись так робили мої туристи. Якщо щось відбувається, наприклад, запалився апендицит, пацієнта оперують і виставляють рахунок, який потрібно сплатити. Можете спробувати прийти до офісу медичного центру до бухгалтерії. Там треба написати пояснення та вказати, що у вас нічим платити. У разі моїх клієнтів їм не відмовили і списали цей борг", – розповідає Марина Казакова.

Але тут треба зважати на важливий момент: формально ваш спонсор у США має взяти на себе основні витрати, адже він несе за вас відповідальність в країні. Насправді ніде не прописано, що спонсор зобов'язаний вам це сплатити. Але ймовірність відмови в безплатному лікуванні все ж таки може бути висока.

Аналіз на туберкульоз обов'язковий: як заощадити

Після приїзду до США потрібно здати аналіз на туберкульоз (з крові) протягом 10 днів з моменту в'їзду (дати штампу в паспорті після прильоту).

"Розкажу лайфхак, як заощадити на цьому аналізі, адже він дорогий і може коштувати близько 400 доларів. Є державні установи – Departments of Health. Це перші два слова, далі йде назва по штату. Наприклад, Department of Health Texas і так далі. В них моїм клієнтам робили тести безкоштовно. Вони приходили в ці департаменти і казали, що приїхали за програмою для біженців. Але не робіть експрес-тести з супермаркетів. Вони коштують копійки, але для довідки просто не підійдуть", – дає порада Казакова.

Обов'язково візьміть довідку про цей аналіз у клініці: достатньо фірмового бланка з датою.

Займіться дозволом на роботу одразу після приїзду

З 21 листопада у США спростили правила для українців: одразу вже після прильоту ви можете влаштуватися на роботу. Працювати дозволяють без офіційного права на роботу, але лише 90 днів. Після приїзду вам дають на руки форму I94. Не забудьте її взяти, бо за нею ви маєте право одразу працювати з першого дня. Також вам потрібен дозвіл за формою I765 (дозвіл на роботу після 90 днів).

Казакова настійно рекомендує не відкладати в довгу скриньку і відразу по приїзді податися на Work Permit. Адже без нього, починаючи з 91-го дня, працювати ви не зможете. Порушувати це правило категорично заборонено. Якщо у вас закінчився цей термін, а дозволу поки немає, попередьте своє начальство, що з такого терміну працювати ви не зможете.

Потрібно заповнити форму I765 відразу після приїзду, адже іноді отримання дозволу на роботу може піти три місяці.

"Це необхідно, щоб ви весь час легально працювали, без прогалин у часі. Тому що США – це зовсім не та країна, де ви можете працювати нелегально. Якщо ви це робитимете, далі по грін-карті отримаєте відмову", – зазначає фахівець.

Фото: У США потрібно надавати лише достовірну інформацію: це полегшить усі подальші процедури адаптації в країні (Getty Images)

Подайтеся на допомогу від Байдена

У будь-якому випадку у США вам потрібно робити і social security number, і дозвіл на роботу, і ID-карту. Але якщо ви подастеся на допомогу Байдена, то значно спростите собі задачу. Потрібна лише заява, паспорт та копія документа, за яким ви прибули (так звана копія пароля).

Процедура досить проста. Подати заявку потрібно в Department of Human Service, Federal benefit Office Welfare – у кожному штаті є своя така організація. Там ви отримаєте документ, який називається Verification Checklist. Цей документ одразу "закриє" вам кілька важливих пунктів:

Коли ви захочете зробити посвідчення водія, то у вас буде підтвердження адреси в цьому документі; За цим документом ви отримуєте social security number – документ, який дає вам відразу багато прав, і який і так потрібно буде отримувати окремо.

Social security number – це як наш ідентифікаційний номер (ІПН). В Америці його отримують у Social Security Administration.

При отриманні допомоги від Байдена попросіть співробітників служби, щоб у цьому документі вказали, що вам потрібен social security number. Тоді ви приходите за ним до держустанови і на підставі цього листа вам його легко видають.

Також social security number можна отримати, коли оформляєте дозвіл на роботу. Потрібно заповнити форму I765. Раніше це коштувало 410 доларів, а зараз – безкоштовно. При заповненні цієї форми ви ставите галочку напроти пункту про те, що вам потрібен social security number.

Тим, хто раніше вже літав у США за програмою Work And Travel або загалом працював у США, оформляти новий social security number не треба: він видається на все життя один раз. Якщо за час відсутності США ви втратили сам бланк, то можна запросити дублікат.

зробіть ID-карту або посвідчення водія (driver lisence)

Можна оформити один із двох документів – він засвідчуватиме вашу особу.

"Я не рекомендую носити із собою закордонний паспорт: його можна втратити. А повірте, робити закордонний паспорт у США – дуже складна процедура, і це займе навіть не два місяці. Це може затягнутися і на півроку. А якщо ви втратите ID-картку чи посвідчення водія, то ви його легко відновите в DMV office. Там можна скласти тести та іспити та отримати посвідчення", – розповідає фахівець.

Фото: Є загальні поради про переїзд до США, але у кожному штаті можуть бути свої вимоги (unsplash.com)

Оформіть усі документи на початковому етапі: вони знадобляться пізніше

Фахівець припускає, що наступною порадою врятує життя багатьом мігрантам, адже такої помилки припускаються дуже часто. Після закінчення багато українців можуть залишитися у США легально, знайти роботу, завести сім'ю. Але багато хто не враховує, що будь-яка помилка на початковому етапі зробить цю опцію неможливою і може їм коштувати грін-карти.

"Якщо ви зараз припуститеся будь-якої помилки і не оформите якийсь із документів, ви потім через два роки не зможете залишитися в США. Тому дуже важливо зараз дотримуватися всіх порад. І якщо у вас довідку про кір або поліомієліт після приїзду не запитали, то далі у вас можуть її запросити при подачі на грін-карту США – країна, де все будується на довірі. Там не скрізь потрібно показувати документ: вам довіряють, що він у вас і так є. Але потім в якийсь момент перевірять, і ви нестимете наслідки за те, що обдурили", – звертає увагу співрозмовниця.

Рахунок у банку. Як побудувати кредитну історію в США

В Америці потрібно буде відкрити рахунок у банку.

"Як відомо, там на все звикли брати кредити. У США все побудовано на підставі кредитної історії, і вам також потрібно її побудувати. Для цього необхідно відкрити secure credit card", – пояснює Марина Казакова.

Фото: Відкрити рахунок можна в будь-якому банку США (wikipedia.org)

Є два способи, як побудувати кредитну історію:

Йдете до будь-якого банку, відкриваєте картку, кладете на неї свої гроші, тобто робите депозит. Розплачуєтеся карткою у магазинах, поповнюєте – відбувається рух грошей. Кредитного ліміту на карті у вас поки що немає. Тільки через якийсь час, місяць чи три, в кредитне бюро почнеться передача даних з вашої картки про те, що проходять платежі, і ви використовуєте власні кошти. Потім вам почнуть виділяти кредитні ліміти, до вас зростатиме довіра банку. Якщо у вашого родича, друга або знайомого є така карата і має хороший кредитний рейтинг, він може надати вам доступ до свого рахунку і дати вам картку в користування. Ви від свого імені користуватиметеся його грошима і теж будуватимете свою кредитну історію. А та людина виступає для вас свого роду гарантом, що ви повернете ці гроші. Так ви швидше збудуєте кредитну історію, але доведеться ці гроші віддати. Також досить непросто знайти таку людину, яка б просто так віддала у розпорядження свою карту.

"В цілому, щоб переїхати до США, треба пам'ятати головне правило цієї країни: не можна говорити неправду і не треба думати, що якщо щось не перевіряють, то це робити не потрібно. У вас запитають, коли ви цього не очікуєте. Тому потрібно подбати про всі документи. Також треба враховувати, що США – це 50 штатів. І, крім загальних вимог, у кожного з них свої закони та вимоги, які варто вивчити заздалегідь", – наголошує фахівець.

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