Отказ в эмиграции. Главные ошибки украинцев при переезде в США

Uniting for Ukraine (U4U) – программа для украинцев, которую весной анонсировал президент США Джо Байден. Она рассчитана на прием 100 000 беженцев. Позволяет украинцам получить право на въезд и проживание в стране на срок до 2-х лет.

Однако переезд в США может оказаться довольно непростым процессом, если не знать некоторые нюансы. Например, если вы не оформили одну из обязательных справок или у вас нет какого-то документа, то в дальнейшем при желании остаться в стране вашу заявку могут отклонить. Таким образом, многие рискуют получить отказ в эмиграции в эту страну.

По просьбе TRAVEL РБК-Украина специалист по оформлению виз и туров Марина Казакова рассказывает, что нужно знать о переезде в США, какие ошибки допускают украинцы и что учитывать, чтобы значительно упростить себе процесс.

Разрешение для ребенка и вакцинации. Что надо сделать перед выездом в США

Особенности переезда в США в чем-то схожи с Канадой (ранее Марина Казакова рассказывала РБК-Украина, что нужно знать украинцам о переезде в Канаду). Но тут есть своя специфика, которую тоже надо учитывать.

Сделайте нотариальное разрешение на выезд ребенка

Для украинцев, которые едут в США с детками специалист советует убедиться, что не требуется нотариального разрешения на выезд ребенка. США этого документа не требует, но он может понадобиться при транзите через другие страны.

"Я обычно говорю клиентам: лучше сделать этот документ, и вы будете спокойны. Также нужно учитывать требования, если ребенка везет третья сторона (бабушка, дедушка или кто-то еще) и при этом не присутствует никто из родителей", – говорит специалист.

Обратите внимание. Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, разрешен с согласия обоих родителей (усыновителей) и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, на момент выезда из Украины достигших 18-летнего возраста (в условиях военного положения выезд заграница разрешается без нотариально удостоверенного согласия другого родителя (усыновителя).

Возьмите у врача в Украине справки о ваших вакцинах

Как и в случае с Канадой, возьмите в США для себя заранее и для ваших детей выписки по всем вашим вакцинам с переводом на английский (можно без апостиля и без заверения у нотариуса). Когда дети пойдут в садик, в школу, они понадобится. Также они потребуются, если вы потом решите после окончания сроков действия программы остаться в США по рабочим контрактам.

Фото: Надо учитывать, что в аэпорорту по прибытию могут быть большие очереди (wikipedia.org)

Что учитывать перед перелетом в США

Программа U4U подразумевает, что у беженца будет в США спонсор. Лучше прилетать сразу в тот штат, где находится ваш спонсор. Или суметь объяснить, почем вы летите не к спонсору сразу. Также учитывайте что по прилету в аэропорт бывают очень большие очереди. Иногда их проходят за час, но бывает и 5-6 часов.

Также в аэропорту могут проверить ваши вакцины. По правилам въезда в США, вам нужны две дозы прививки от COVID – полный цикл вакцинации. Но сроки получения второй дозы вакцины не прописаны. Также могут попросить выписку про вакцинацию от кори и полиомиелита. Это обязательное требование по программе Uniting for Ukraine.

Водительские права и помощь от Байдена. Что сделать после приезда в США

Купите медицинскую страховку

В программу Uniting for Ukraine (U4U) не входит медицинское обслуживание. Поэтому важно подумать о своем здоровье и купить медстраховку. Ее можно заказать на три месяца, и потом каждый месяц ее продлевать. Єто делают многие профильные компании в США.

Интересный факт. Иногда в США в экстренных случаях, если у вас нет денег, и возникла внезапная проблема со здоровьем, можно обратиться в бухгалтерию медучреждения за списанием долга. Например, это работает в случаях, если вы или турист, который не брал с собой средства на такую внезапную процедуру, или только недавно приехали и осваиваетесь в стране.

Фото: Если вы допустите ошибку на этапе переезда, есть риск получить отказ в эмиграции в дальнейшем (unsplash.com)

"Когда-то так делали мои туристы. Если что-то происходит, например, воспалился аппендицит, пациента оперируют и выставляют счет, который нужно оплатить. Можете попробовать прийти в офис медицинского центра в бухгалтерию. Там надо написать объяснение и указать, что у вас нечем платить. В случае с моими клиентами им не отказали и списали этот долг", – рассказывает Марина Казакова.

Но тут надо учитывать важный момент: формально ваш спонсор в США должен взять на себя основные затраты, ведь он несет за вас ответственность в стране. На самом деле нигде не прописано, что спонсор обязан вам это оплатить. Но вероятность отказа в бесплатном лечении все же может быть высокая.

Анализ на туберкулез обязателен: как сэкономить

По приезду в США нужно сдать анализ на туберкулез (с крови) на протяжении 10 дней с момента въезда (даты штампа в паспорте по прилету).

"Расскажу лайфхак, как сэкономить на этом анализе, ведь он дорогой и может стоить около 400 долларов. Есть государственные учреждения – Departments of Health. Это первые два слова, дальше идет название по штату. Например, Department of Health Texas и так далее. В них моим клиентам делали тесты бесплатно. Для этого они приходили в эти департаменты и говорили, что приехали по программе для беженцев. Но не делайте экспресс-тесты из супермаркетов. Они стоят копейки, но для справки просто не подойдут", – дает совет Казакова.

Обязательно возьмите в клинике справку об этом анализе: достаточно фирменного бланка с датой.

Займитесь разрешением на работу сразу после приезда

С 21 ноября в США упростили правила для украинцев: сразу уже по прилету вы можете устроиться на работу. Работать разрешают без официального права на работу, но только 90 дней. По приезду вам дают на руки форму I94. Не забудьте ее взять, потому как по ней вы имеете право сразу работать с первого дня. Также вам нужно разрешение по форме I765 (разрешение на работу после 90 дней).

Казакова настоятельно рекомендует не откладывать в долгий ящик и сразу по приезду податься на Work Permit. Ведь без него, начиная с 91-го дня, работать вы не сможете. Нарушать это правило категорически запрещено. Если у вас истек этот срок, а разрешения пока нет, предупредите свое начальство, что с такого-то срока работать вы не сможете.

Нужно заполнить форму I765 сразу после приезда, ведь иногда на получение разрешения на работу может уйти три месяца.

"Это необходимо, чтобы вы все время легально работали, без пробелов во времени. Потому что США – это совершенно не та страна, где вы можете работать нелегально. Если вы будете это делать, дальше по грин-карте получите отказ", – отмечает специалист.

Фото: В США нужно предоставлять только достоверную информацию: это облегчит все дальнейшие процедуры адаптации в стране (Getty Images)

Подайтесь на помощь от Байдена

В любом случае в США вам нужно делать и social security number, и разрешение на работу, и ID-карту. Но если вы подадитесь на помощь Байдена, то значительно упростите себе задачу. Нужно только заявление, паспорт и копия документа, по которому вы прибыли (так называемая копия пароля).

Процедура довольно простая. Подать заявку нужно в Department of Human Services, Federal benefit Office Welfare – в каждом штате есть своя такая организация. Там вы получите документ, который называется Verification Checklist. Этот документ сразу "закроет" вам несколько важных пунктов:

Когда вы захотите сделать воительское удостоверение, то у вас будет у подтверждение адреса в этом документе; По этому документу вы получаете social security number – документ, который дает вам сразу много прав, и который и так нужно будет получать отдельно.

Social security number – это как наш идентификационный номер (ИНН). В Америке его получают в Social Security Administration.

При получении помощи от Байдена попросите сотрудников службы, чтобы в этом документе указали, что вам требуется social security number. Тогда вы приходите за ним в госучреждение и на основании этого письма вам его с легкостью выдают.

Также social security number вы можете получить, когда оформляете разрешение на работу. Нужно заполнить форму I765. Раньше это стоило 410 долларов, а сейчас – бесплатно. При заполнении этой формы вы ставите галочку напротив пункта о том, что вам нужен social security number.

Тем, кто ранее уже летал в США по программе Work And Travel или в целом работал в США, оформлять новый social security number не надо: он выдается на всю жизнь один раз. Если за время отсутствия в США вы потеряли сам бланк, то можно запросить дубликат.

cделайте ID-карту или водительское удостоверение (driver lisence)

Можно оформить один из двух документов – он будет удостоверять вашу личность.

"Я не рекомендую носить с собой загранпаспорт: его можно потерять. А поверьте, делать загранпаспорт в США – очень сложная процедура, и это займет даже не два месяца. Это может затянуться и на полгода. А если вы потеряете ID -карту или удостоверение водителя, то вы его легко восстановите в DMV office. Там можно сдать тесты и экзамены и полкчить удостоверение", – рассказывает специалист.

Фото: Есть общие советы о переезде в США, но в каждом штате могут быть свои требования (unsplash.com)

Оформите все документы на начальном этапе: они понадобятся позже

Специалист предполагает, что следующим советом спасет жизнь многим мигрантам, ведь такую ошибку допускают очень часто. По окончанию многие украинцы могут остаться в США легально, найти работу, завести семью. Но многие не учитывают, что любая ошибка на начальном этапе сделает эту опцию невозможной и может им стоить грин-карты.

"Если вы сейчас допустите любую ошибку и не оформите какой-то из документов, вы потом через два года не сможете остаться в США. Поэтому очень важно сейчас следовать всем советам. И если у вас справку про корь или полиомиелит после приезда не спросили, то далее у вас могут ее запросить при подаче на грин-карту. США – страна, где все строится на доверии. Там не везде нужно показывать документ: вам доверяют, что он у вас и так есть. Но потом в какой-то момент проверят, и вы будете нести последствия за то, что обманули", – обращает внимание собеседница.

Счет в банке. Как построить кредитную историю в США

В Америке нужно будет открыть счет в банке.

"Как известно, там на все привыкли брать кредиты. В США все построено на основании кредитной истории, и вам тоже нужно ее построить. Для этого необходимо открыть secure credit card", – поясняет Марина Казакова.

Фото: Открыть счет можно в любом банке в США (wikipedia.org)

Есть два способа, как построить кредитную историю:

Идете в любой банк, открываете карту, кладете на нее свои деньги, то есть делаете депозит. Расплачиваетесь картой в магазинах, пополняете – происходит движение денег. Кредитного лимита у вас на карте пока нет. Только через какое-то время, месяц или три, в кредитное бюро начнется передача данных с вашей карты о том, что проходят платежи и вы используете собственные средства. Затем вам начнут выделять кредитные лимиты, к вам будет расти доверие банка. Если у вашего родственника, друга или знакомого есть такая карата и у него хороший кредитный рейтинг, он может предоставить вам доступ к своему счету и дать вам карту в пользование. Вы от своего имени будете пользоваться его деньгами и тоже строить свою кредитную историю. А тот человек выступает для вас своего рода гарантом, что вы вернете эти деньги. Так вы быстрее построите кредитную историю, но придется эти деньги отдать. Также довольно непросто найти такого человека, который бы просто так отдал в распоряжение свою карту.

"В целом, чтобы переехать в США, надо помнить главное правило этой страны: нельзя говорить неправду и не надо думать, что если что-то не проверяют, то это делать не нужно. У вас спросят, когда вы этого не ожидаете. Поэтому нужно позаботиться о всех документах. Также надо учитывать, что США - это 50 штатов. И, кроме общих требований, у каждого из них свои законы и требования, которые стоит изучить заранее", – подчеркивает специалист.

Также ранее сообщалось, какие страны усилили визовые условия для украинцев.