Від Швейцарі до Італії. Міста в Європі платять тисячі євро новим мешканцям

Деякі європейські міста з невеликою кількістю населення пропонують щедрі грошові стимули новим мешканцям. Багато сіл стикаються зі зменшенням кількості і старінням населення, адже молоді люди переїжджають у міста.

Деякі місцеві органи влади заохочують іноземців до переїзду за допомогою грошових виплат, розповідає РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Альпійські краєвиди в Альбінені, Швейцарія

У населеному пункті Альбінен у швейцарських Альпах мешкає менше 250 жителів. Щоб відновити приріст населення, муніципалітет пропонує сім'ям понад 50 000 євро за переїзд.

Мальовниче село розташоване на схилі гори в кантоні Вале, за годину їзди від знаменитого гірськолижного курорту Верб’є.

Дорослі віком до 45 років отримають 25 000 швейцарських франків (25 300 євро) за переїзд, плюс 10 000 швейцарських франків (10 120 євро) на дитину.

Відео: Краєвиди села Альбінен (youtube.com/Switzerland is Life)

Фото: Село Альбінен у швейцарських Альпах (wikipedia.org)

Опція відкрита лише для громадян Швейцарії або іноземців, які прожили у Швейцарії достатньо довго, щоб отримати дозвіл на проживання "C".

Від людей вимагають, щоб вони проживали у будинку вартістю щонайменше 200 000 швейцарських франків (202 310 євро) і в цілому взяли на себе зобов’язання проживати в Альбінені протягом 10 років.

Втеча в гори в Понга, Іспанія

Понга, місто та муніципалітет на 600 осіб на північному заході Іспанії, платить по 2971 євро кожному за переїзд. Ще понад 2700 євро отримуватимуть за кожну народжену там дитину.

Неподалік, у самому серці Кантабрійських гір, знаходиться популярний серед туристів біосферний заповідник, віднесений до спадщини ЮНЕСКО.

Від іноземців, головним чином британців, вимагається прожити в цій локації щонайменше п’ять років.

Фото: Понга, Іспанія (wikipedia.org)

Рубіа, Іспанія

Іспанське село Рубіа в Галісії платитиме емігрантам до 150 євро на місяць за проживання. Така пропозиція фокусується на родинах: місцева влада сподівається збільшити кількість учнів у місцевих школах.

Рубіа розташовується на північному заході Іспанії, за 2,5 години їзди на схід від Сантьяго-де-Компостела.

Пляжі та села в Калабрії, Італія

У Калабрії, південно-західному регіоні Італії, переїзд до села з 2000 мешканцями принесе вам до 28 000 євро. Ініціатива спрямована на боротьбу з депопуляцією.

Бажаючі подати заявку, повинні бути молодшими за 40 років і переїхати в регіон протягом 90 днів після прийняття заявки. Вони також повинні відкрити бізнес або знайти роботу.

Фото: Калабрія, регіон на південному заході Італії (wikipedia.org)

Життя серед оливкових полів в Пресічче-Акваріка, Італія

Пресічче-Акваріка в регіоні Апулія на півдні Італії платитиме новим жителям до 30 000 євро. Муніципалітет складається з двох міст – Пресічче та Акваріка-дель-Капо, оточених оливковими гаями.

Гроші повинні бути спрямовані на купівлю та реконструкцію нежилої нерухомості в цьому районі. Таких будинків тут багато. За кожну народжену там дитину буде надано ще 1000 євро.

Незаймані пляжі Сардинії, Італія

Італійський острів Сардинія пропонує новим мешканцям переїхати в регіон за 15 000 євро. Багато молоді виїздить на роботу з сіл Сардинії у великі міста та інші країни. Локація підійде для життя тим, хто не любить шумного натовпу і не проти оселитися у місцевості поблизу піщаних пляжів.

Для боротьби з відтоком людей влада виділила понад 45 мільйонів євро. Запевняють, що цього достатньо для покриття 3000 грантів на переїзд нових мешканців.

Відео: Сардинія, Італія (youtube.com/)

Гроші треба використати на покупку або ремонт будинку. Грант не має перевищувати половини загальної вартості будинку або ремонту. Нові мешканці мають зареєструватися для постійного проживання на Сардинії протягом 18 місяців після прибуття.

Є й інша ініціатива: громада Оллолай на Сардинії пропонує надзвичайно низьку ціну оренди для іноземців, які бажають там жити й працювати віддалено звідти. Намагаючись залучити іноземців, їм пропонують орендувати житло всього за 1 євро на місяць.

Віддалений острів в Ірландії

Ірландія пропонує щедрі бонуси бажаючим переїхати на один із віддалених островів країни. Ініціатива є частиною політики країни "Наші живі острови" (Our Living Islands): так уряд Ірландії прагне збільшити населення віддалених островів.

У рамках проекту уряд Ірландії виплатить новим мешканцям віддалених поселень понад 80 тисяч євро. Потенційним мешканцям потрібно придбати нерухомість на одному з островів. Будівля має бути споруджена до 1993 року та пустувати не менше двох років до моменту покупки.

Фото: Природа острова Аранмор в Ірландії (facebook.com/Discover Arranmore)

Нагадаємо, Ірландія платить 80 000 євро за переїзд на острови. Однак громади на 30 островах, які не сполучені з материком мостами та відрізані від цивілізації постійними припливами.

Також ще одне затишне італійське містечко платить велику суму, щоб до них переїхали.

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