Ірландія платить 80 000 євро за переїзд на острови. Але є важлива умова

Щедра грошова винагорода пропонуються новим жителям віддалених острівних громад Ірландії.

В країні запустили програму: виплачуватимуть кошти людям, які вирішать переїхати до однієї з острівних локацій.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Відновлення старого житла. Як отримати гроші за переїзд на острів в Ірландії

Ініціатива є частиною політики країни "Наші живі острови" (Our Living Islands): так уряд Ірландії прагне збільшити населення віддалених островів.

"Мета цієї політики полягає в тому, щоб стійкі, енергійні громади могли продовжувати жити і процвітати на віддалених островах протягом багатьох років", – заявляє уряд.

Відео: Програма заохочення переїзду нових мешканців на віддалені острови в Ірландії (youtube.com/Press Office DRCD)

Однак у такій програмі є кілька умов. Програма допомагає громадам на 30 островах, які не сполучені з материком мостами та відрізані постійними припливами.

"Однак це не той випадок, коли можна відразу переїхати в затишний котедж на острові й наступного дня отримати величезний банківський депозит", – пишуть на сайті.

Фото: Місцевість на острові Аранмор, де пропонується відновлювати житло (wikipedia.org, facebook.com/Discover Arranmore))

Високі виплати пропонуються як спосіб порятунку шляхом реставрації об'єктів на островах, які постійно руйнуються і занепадають. Тому є кілька застережень щодо отримання "безкоштовних" грошей.

Потенційним клієнтам потрібно придбати нерухомість на одному з островів. Будинок, який треба придбати, має бути побудований до 1993 року. Купити треба споруду, яка стоїть пустою не менше двох років.Також надані гроші можна використати на будівельні роботи: утеплення, структурні покращення та косметичний ремонт.

"Якщо ви згодні пройти через усі ці кола, ви можете отримати до 84 000 євро, щоб врятувати нерухомість від руїни та перетворити її на будинок вашої мрії", – пишуть на сайті.

Такі гранти в Ірландії – частина іншої програми, яка вже діє на материковій частині країни під і називається Croí Conaithe. Проте умови на островах гірше найперше тому, що там немає такої розвиненої інфраструктури.

Заявки на участь у програмі фінансування будуть доступні з 1 липня. Дізнатися більше можна на сайті "Our Living Islands".

Віддалені місця, які ви можете вибрати, включають Арранмор біля узбережжя графства Донегал із золотими пісками та скелястими скелями або острів Клер біля узбережжя графства Мейо, рай для туристів із населенням лише 160 осіб.

Відзначимо, останніми роками міста по всій Італії активно запускають привабливі опції, щоб заманити нових мешканців і відродити життя в малолюдних локаціях. Затишне італійське містечко платить велику суму, щоб до них переїхали.

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