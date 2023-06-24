В центрі Сардинії. Італійське село пропонує іноземцям будинки за 1 євро: які умови

Ще одне селище, розташоване в самому центрі Сардинії, пропонує надзвичайно низьку ціну оренди для іноземців, які бажають там жити й працювати віддалено звідти. Намагаючись залучити іноземців до села Оллолаї, там пропонують орендну плату всього в 1 євро на місяць для десяти обраних новоприбулих.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Нещодавно місцева рада опублікувала публічний заклик до всіх, хто бажає знайти локацію, де можна жити й працювати віддалено.

Зацікавлених у віддаленій роботі з Сардинії всього за 1 євро заманюють "безпосередньою близькість до незайманої природи, чудовою кухнею та неймовірними пляжами поблизу".

Населення комуни останні 40 років зменшувалося через міграцію жителів у великі міста. Зараз хоче виправити ситуацію, залучаючи іноземців до життя в селі.

Фото: У селі Оллолаї пропонує орендну плату всього в 1 євро на місяць для десяти обраних новоприбулих (скриншот з сайту 1eurohouses.com)

"Відродження країни, покращення рівня життя жителів і стримування депопуляції – ось цілі, які ми поставили перед собою", – каже селищний голова Франческо Колумбу.

Комуна і село Оллолаї вже не вперше намагається заманити іноземців. Ця локація потрапила до заголовків міжнародних ЗМІ, коли там вирішили розпродавати давно покинуті будинки за 1 євро за умови, що власники їх відремонтують за власний кошт.

З того часу сільська рада продала 13 будинків. Три будинки, які перебувають у поганому стані, все ще продаються. Бажаючі все ще можуть придбати нерухомість і відремонтувати її.

Фото: Комуна Ололаї розташовується у центрі італійського острова Сардинія (uk.wikipedia.org)

Попередній крок влади викликав великий інтерес, і тепер в селі сподіваються залучити людей, які можуть жити й при цьому працювати віддалено з будь-якої точки світу.

Втім, експерти вже кажуть, що хоча вартість житла й символічна, доведеться витратити додаткові кошти на оформлення документів. А якщо ви захочете не орендувати, а купити житло, то на його відновлення треба буде витратити немалу суму.

Дізнатися деталі про оренду житла за 1 євро у селі Ололаї можна за посиланням.

Або написати представникам місцевої влади напряму:

Comune di Ollolai

Via Mazzini 08020, Ollolai – Nuoro

Tel. 0784.51051 – 0784.51052

segreteria.ollolai@tiscali.it

ufficiosegreteria@comune.ollolai.nu.it

Нагадаємо, на Сардинії хочуть боротися зі скороченням населення, залучаючи молодь до сіл. Місцева влада пропонує до 15 000 євро людям, які переїжджають в маленькі містечка і села острова.

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