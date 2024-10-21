Від Мексики до Мадагаскару. У скільки обійдеться екзотичний відпочинок взимку

Можливість подорожувати світом відкривається ще ширше, і п’ять неповторних напрямків – Маврикій, Мадагаскар, Малайзія, Мексика та Мальдіви – стали ще більш зручними та доступними для українців завдяки прямим рейсам з Польщі. Для багатьох ці маршрути нові і відкривають зовсім інші горизонти.

Чим цього сезону дивуватимуть туристів у цих локаціях, що подивитися під час відпочинку та скільки коштують тури у форматі "все включено" – у колонці для РБК-Україна від директорки туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталії Якименко.

Малайзія – Лангкаві: острів мрії

Лангкаві – це тропічний рай, розташований на заході Малайзії. Зараз дістатися до нього стало легше. Лише за 10,5 годин польоту з Польщі ви опинитеся в одному з найвідоміших курортів регіону.

Острів Лангкаві захоплює своїм природним багатством і приваблює туристів легендарними пляжами. Столиця острова – Куах. Тут варто відвідати Площу Датаран-Ланг із величним орлом, символом острова. Її прикрашають фонтани, квіти.

Фото: Лангкаві – тропічний рай на заході Малайзії (unsplash.com)

Також варто поїхати в Східне село – це тематичний туристичний комплекс з штучними озерами, ювелірними та сувенірними лавками, художніми галереями, магазинами та кафе. Тут можна покататися на слонах, сигвеях та невеликих електромобілях. Неподалік Східного села знаходиться одна з найвідоміших природних пам’яток – водоспад "Сім колодязів", де сім гірських струмків створюють незабутній пейзаж.

Ціни на відпочинок на острові Лангкаві стартують від 158 000 грн за двох (від 3500 евро).

Мадагаскар – Нусі-Бе: зустріч з лемурами і баобабами

Прямий рейс із Польщі до острова Нусі-Бе на Мадагаскарі – справжня екзотична мрія. Хоча час польоту складає 10 годин, часовий пояс не змінюється, тож адаптація після прибуття буде швидкою, без джетлагу. Найголовніше - під час української зими можна потрапити в справжнє екзотичне літо.

Острів займає площу лише 325 кв км, що майже втричі менше Києва, і має вулканічне походження. Він захоплює своїм різноманіттям флори і фауни. Відвідайте заповідник Локобе, щоб побачити рідкісних лемурів, хамелеонів і знайти величні баобаби.

Фото: Острів Нусі-Бе, Мадагаскар (unsplash.com)

Пляж Анділана на півночі острова – місце для ідеального пляжного відпочинку. А якщо вас приваблює дайвінг, то морський парк Нусі-Танікелі – ідеальна локація для дослідження підводного світу на глибині до 18 метрів. Тут на вас чекають черепахи, восьминоги, лобстери, риби-папуги, риби-крокодили та інші морські жителі.

Вартість цього екзотичного відпочинку стартує від 188 000 грн (4100 евро) за двох.

Мексика – Канкун: Карибські пляжі та руїни майя

Мексика, особливо Канкун, теж стала доступнішою з новим прямим рейсом з Польщі. Сезон в Мексиці триває з листопада по березень. Електронна віза оформлюється всього добу, однак треба бути максимально уважними до кожної літери.

Після 11 годин польоту ви опинитеся в одному з найвідоміших курортів на Карибському узбережжі. Канкун славиться своїми білими піщаними пляжами, сучасними курортами та активним нічним життям. Для тих, хто шукає тишу, Рів'єра Майя пропонує екологічно чисті пляжі і можливість зануритися в історію та культуру.

Поряд Akumal Beach, відомий завдяки можливості поплавати разом з морськими черепахами. Тулум поєднує екзотичні пляжі з археологічними знахідками. Тут можна досліджувати стародавні руїни Майя.

Фото: Мальовничий Akumal Beach (unsplash.com)

За 2 години їзди від Канкуна, неподалік від пляжів Чичен-Іца, розташоване стародавнє місто Майя, одне з Нових семи чудес світу. Однією з найбільших туристичних принад є піраміда Кукулькана.

Неподалік Тулума розташовані руїни Коба. Відвідувачі можуть піднятися на піраміду Нохоч-Муль і насолодитися видом джунглів. Також тут знаходяться природні карстові озера — ценоти, де можна купатися. Одні з найвідоміших – Gran Cenote та Cenote Dos Ojos.

Парк Xcaret – еко-археологічний парк біля Плайя-дель-Кармен. Тут можна поплавати у підземних річках і познайомитися з фауною та флорою регіону. Ці пляжі та пам'ятки забезпечать повноцінний досвід для туристів, що поєднує релакс на Карибському узбережжі та культурні відкриття в серці Мексики.

Вартість поїздки до Мексики стартує від 175 000 грн (3804 євро) за двох ("все включено").

Маврикій – райський куточок для зимової відпустки

Плануйте свою ідеальну зимову відпустку на Маврикії з прямим перельотом з Варшави з 11 листопада 2024 по 13 березня 2025 року. Тури на 10 або 11 ночей подарують вам незабутні враження на цьому екзотичному острові. Політ триває приблизно 10 годин.

Зимовий відпочинок на Маврикії має свої особливості. Варто уникати східного та південно-східного узбережжя (Бель-Мар і Тру-д'О-Дус), оскільки вони можуть бути вітряними та дощовими через мусонні впливи. Але не хвилюйтеся – інші регіони острова залишаються ідеальними для пляжного релаксу.

Рекомендуємо відвідати захоплюючі місця, які найкраще відображають природну красу острова. Почніть з курорту Флік-ан-Флак, відомого своїми розкішними пляжами та неймовірним кораловим рифом для дайвінгу та снорклінгу. Любителі серфінгу можуть вирушити до Тамарін Бей, а відвідувачі водоспадів будуть вражені каскадом із семи водоспадів у селищі Тамарін.

Фото: Казкова природа курорту Флік-ан-Флак на Маврикії (unsplash.com)

Для тих, хто шукає активний відпочинок, північне узбережжя пропонує безліч варіантів. Гран-Бе – справжній центр туристичного життя з ресторанами, нічними клубами та магазинами. Це ідеальне місце для шопінгу та вечірнього відпочинку. А для тих, хто віддає перевагу спокійному відпочинку, Перейбер Біч – пляж зі спокійною водою, чудовий для плавання та снорклінгу.

Подорожуйте з дітьми? Відвідайте природний парк Касела, де на понад 250 гектарах зеленої території можна зустріти різноманітних тварин та побачити екзотичні рослини. Тут живуть леви, гепарди, зебри, жирафи, носороги, мавпи, слонові черепахи і не тільки. Це чудова можливість як для дітей, так і для дорослих зануритися в природу та дослідити дикі місця острова.

Вартість відпочинку на Маврикії стартує від 215 000 грн (4600 євро) за двох на базі "все включено".

Мальдіви – рай у серці Індійського океану

Мальдіви – казкові острови, відомі всьому світу своїми білосніжними пляжами, кришталево чистими водами і незабутньою природою.

З Польщі взимку доступні прямі рейси на Мальдіви, а переліт займе близько 10 годин. По прибуттю до столиці Мале на вас чекає ще один етап подорожі – трансфер до готелю. Він може бути трьох типів: катером, внутрішнім перельотом з подальшою поїздкою на катері або ж на гідролітаку – усе залежить від віддаленості вашого острова.

Мальдіви унікальні тим, що кожен готель тут – це окремий острів. Виняток становлять лише гестхауси на таких островах, як Хулхумале та Маафуши, які не мають приватних пляжів.

Кожен знайде свій ідеальний острів: від невеликих розміром 200x300 метрів до більших, 1600x500 метрів. Є готелі для сімейного відпочинку з дітьми та романтичні варіанти для пар. Більшість островів потопають у зелені, даруючи відчуття злиття з природою.

Фото: Унікальність Мальдів у тому, що кожен готель тут – це окремий острів (unsplash.com)

Обов’язково обирайте харчування за системою "все включено", адже на Мальдівах немає можливості вільно залишити територію готелю. Важливо також пам'ятати, що ввіз алкоголю до країни заборонений.

Окремої уваги заслуговують мальдівські заходи сонця – кожен з них особливий і неповторний. Ви навіть можете забронювати віллу з видом на схід чи захід сонця, щоб милуватися цими природними явищами з перших рядів.

Кожен готель оточений кораловим рифом, що робить снорклінг та дайвінг неймовірними. Окрім того, популярними є водні види спорту, такі як віндсерфінг, водні лижі, мотоцикли, парасейлінг. Для більш спокійного відпочинку доступні прогулянки на велосипедах по острову, що дарують унікальний досвід дослідження місцевої природи.

Вартість такого відпочинку починається від 197 000 грн (4200 євро) за двох ("все включено").

Малайзія, Мадагаскар, Мексика, Маврикій і Мальдіви – це напрямки, що стали ближчими до українців завдяки прямим рейсам. Від незабутніх пляжів Лангкаві до дикої природи Мадагаскару, унікальної краси Мальдів та культурних відкриттів у Мексиці – ці напрямки відкривають дивовижні можливості для подорожей.

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