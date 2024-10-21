От Мексики до Мадагаскара. Во сколько обойдется экзотический отдых зимой

Возможность путешествовать по миру открывается еще шире, и пять неповторимых направлений – Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мексика и Мальдивы – стали еще более удобными и доступными для украинцев благодаря прямым рейсам из Польши. Для многих эти маршруты новые и открывают совсем другие горизонты.

Чем в этом сезоне будут удивлять туристов в этих локациях, что посмотреть во время отдыха и сколько стоят туры в формате "все включено" – в колонке для РБК-Украина от директора туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Натальи Якименко.

Малайзия – Лангкави: остров мечты

Лангкави – это тропический рай, расположенный на западе Малайзии. Сейчас добраться до него стало легче. Всего за 10,5 часов полета из Польши вы окажетесь в одном из самых известных курортов региона.

Остров Лангкави увлекает своим природным богатством и привлекает туристов легендарными пляжами. Столица острова – Куах. Здесь стоит посетить Площадь Датаран-Ланг с величественным орлом, символом острова. Ее украшают фонтаны, цветы.

Фото: Лангкави – тропический рай на западе Малайзии (unsplash.com)

Также стоит поехать в Восточное село – это тематический туристический комплекс с искусственными озерами, ювелирными и сувенирными лавками, художественными галереями, магазинами и кафе. Здесь можно прокатиться на слонах, сигвеях и небольших электромобилях. Недалеко от Восточного села находится одна из самых известных природных достопримечательностей – водопад "Семь колодцев", где семь горных ручьев создают незабываемый пейзаж.

Цены на отдых на острове Лангкави стартуют от 158 000 грн за двоих (от 3500 евро).

Мадагаскар – Нуси-Бе: встреча с лемурами и баобабами

Прямой рейс из Польши в остров Нуси-Бе на Мадагаскаре – настоящая экзотическая мечта. Хотя время полета составляет 10 часов, часовой пояс не меняется, поэтому адаптация по прибытии будет быстрой, без джетлага. Самое главное – во время украинской зимы можно попасть в настоящее экзотическое лето.

Остров занимает площадь только 325 кв км, что почти втрое меньше Киева, и имеет вулканическое происхождение. Он увлекает своим разнообразием флоры и фауны. Посетите заповедник Локобе, чтобы увидеть редкие лемуры, хамелеоны и найти величественные баобабы.

Фото: Остров Нуси-Бе, Мадагаскар (unsplash.com)

Пляж Андилана на севере острова – место для безупречного пляжного отдыха. А если вас завлекает дайвинг, то морской парк Нуси-Таникели – безупречная локация для исследования подводного мира на глубине до 18 метров. Здесь вас ждут черепахи, осьминоги, лобстеры, рыбы-попугаи, рыбы-крокодилы и другие морские жители.

Стоимость этого экзотического отдыха стартует от 188 000 грн (4100 евро) за двоих.

Мексика – Канкун: Карибские пляжи и руины майя

Мексика, особенно Канкун, тоже стала более доступной с новым прямым рейсом из Польши. Сезон в Мексике продолжается с ноября по март. Электронная виза оформляется всего сутки, однако нужно быть максимально внимательными к каждой букве.

После 11 часов полета вы окажетесь в одном из самых известных курортов на Карибском побережье. Канкун славится своими белыми песчаными пляжами, современными курортами и активной ночной жизнью. Для тех, кто ищет тишину, Ривьера Майя предлагает экологически чистые пляжи и возможность погрузиться в историю и культуру.

Рядом Akumal Beach, известный благодаря возможности поплавать вместе с морскими черепахами. Тулум совмещает экзотические пляжи с археологическими находками. Здесь можно исследовать древние развалины Майя.

Фото: Живописный Akumal Beach (unsplash.com)

В 2 часах езды от Канкуна, недалеко от пляжей Чичен-Ица, расположен древний город Майя, одно из Новых семи чудес света. Одной из самых больших туристических достопримечательностей является пирамида Кукулькана.

Недалеко от Тулума расположены руины Коба. Посетители могут подняться на пирамиду Нохоч-Муль и насладиться видом джунглей. Также здесь находятся природные карстовые озера – ценоты, где можно купаться. Одни из самых известных – Gran Cenote и Cenote Dos Ojos.

Парк Xcaret – эко-археологический парк возле Плайя-дель-Кармен. Здесь можно поплавать по подземным рекам и познакомиться с фауной и флорой региона. Эти пляжи и достопримечательности обеспечат полноценный опыт для туристов, сочетающий релакс на Карибском побережье и культурные открытия в сердце Мексики.

Стоимость поездки в Мексику стартует от 175 000 грн (3804 евро) за двоих (все включено).

Маврикий – райский уголок для зимнего отпуска

Планируйте свой идеальный зимний отпуск на Маврикии с прямым перелетом из Варшавы с 11 ноября 2024 года по 13 марта 2025 года. Туры на 10 или 11 ночей подарят вам незабываемые впечатления на этом экзотическом острове. Полет длится около 10 часов.

Зимний отдых на Маврикии имеет свои особенности. Следует избегать восточного и юго-восточного побережья (Бель-Мар и Тру-д'О-Дус), поскольку они могут быть ветряными и дождливыми из-за муссонных воздействий. Но не беспокойтесь – другие регионы острова остаются идеальными для пляжного релакса.

Рекомендуем посетить увлекательные места, которые лучше всего отражают природную красоту острова. Начните с курорта Флик-ан-Флак, известного своими роскошными пляжами и невероятным коралловым рифом для дайвинга и снорклинга. Любители серфинга могут отправиться в Тамарин Бэй, а посетители водопадов будут поражены каскадом из семи водопадов в поселке Тамарин.

Фото: Сказочная природа курорта Флик-ан-Флак на Маврикии (unsplash.com)

Для ищущих активный отдых северное побережье предлагает множество вариантов. Гран-Бе – настоящий центр туристической жизни с ресторанами, ночными клубами и магазинами. Это идеальное место для шопинга и вечернего отдыха. А для тех, кто предпочитает спокойный отдых, Перейбер Бич – пляж со спокойной водой, отличный для плавания и снорклинга.

Путешествуйте с детьми? Посетите природный парк Касела, где более чем на 250 гектарах зеленой территории можно встретить разнообразных животных и увидеть экзотические растения. Здесь обитают львы, гепарды, зебры, жирафы, носороги, обезьяны, слоновые черепахи и не только. Это отличная возможность как для детей, так и для взрослых погрузиться в природу и исследовать дикие места острова.

Стоимость отдыха на Маврикии стартует от 215 000 грн (4600 евро) за двоих на базе "все включено".

Мальдивы – рай в сердце Индийского океана

Мальдивы – сказочные острова, известные всему миру своими белоснежными пляжами, кристально чистыми водами и незабываемой природой.

Из Польши зимой доступны прямые рейсы на Мальдивы, а перелет займет около 10 часов. По прибытии в столицу Мале вас ждет еще один этап путешествия – трансфер в отель. Он может быть трех типов: катером, внутренним перелетом с последующей поездкой на катере или на гидросамолете – все зависит от удаленности вашего острова.

Мальдивы уникальны тем, что каждый отель здесь – это отдельный остров. Исключение составляют только гестхаусы на таких островах, как Хулхумале и Маафуши, где нет частных пляжей.

Каждый найдет свой идеальный остров: от небольших размером 200×300 метров до больших, 1600×500 метров. Имеются отели для семейного отдыха с детьми и романтические варианты для пар. Большинство островов утопают в зелени, даря ощущение слияния с природой.

Фото: Уникальность Мальдив в том, что каждый отель здесь – это отдельный остров (unsplash.com)

Обязательно выбирайте питание по системе "все включено", ведь на Мальдивах нет возможности свободно покинуть территорию отеля. Важно также помнить, что ввоз алкоголя в страну запрещен.

Отдельного внимания заслуживают мальдивские закаты – каждый из них особенный и неповторимый. Вы даже можете забронировать виллу с видом на восход или закат, чтобы любоваться этимиприродными явлениями из первых рядов.

Каждый отель окружен коралловым рифом, что делает снорклинг и дайвинг невероятными. Кроме того, популярны водные виды спорта, такие как виндсерфинг, водные лыжи, мотоциклы, парасейлинг. Для более спокойного отдыха доступны прогулки на велосипедах по острову, дающие уникальный опыт исследования местной природы.

Стоимость такого отдыха начинается от 197 000 грн (4200 евро) за двоих (все включено).

Малайзия, Мадагаскар, Мексика, Маврикий и Мальдивы – направления, которые стали ближе к украинцам благодаря прямым рейсам. От незабываемых пляжей Лангкави до дикой природы Мадагаскара, уникальной красоты Мальдив и культурных открытий в Мексике – эти направления открывают удивительные возможности для путешествий.

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