От Египта до Андорры. Где можно отдохнуть за границей зимой и сколько это стоит

Фото: Отдых в Украине и за рубежом: Буковель и Шарм-эль-Шейх (коллаж РБК-Украина)

Полонины Карпат и тихоокеанские острова, далекая Африка и Ближний Восток – украинские туристы продолжают путешествовать, несмотря на любые препятствия, которые пытается создать страна-агрессор. Уже второй год портрет туриста остается неизменным – в большинстве своем это женщины и дети.

По просьбе РБК-Украина руководитель отдела продуктового маркетинга туроператора Join UP! Екатерина Артюх комментирует, какие актуальные направления для зимнего отдыха можно выбрать и сколько стоят путевки.

Сейчас в системе бронирований одного из крупнейших украинских туроператоров чаще пользуются путешествия в Египет. С начала зимнего туристического сезона в октябре и до конца 2023 туда отправляются тысячи туристов. Среди популярных направлений: Занзибар, ОАЭ, Болгария, украинские Карпаты и другие.

"Очевидно, борьба украинцев – это не спринт, а марафон, поэтому силы следует рассчитывать долгосрочно и пополнять их, когда есть возможность. Особенно это касается детей, для которых зима – еще и период дополнительных рисков из-за простуды. Так что такие факторы становятся основными при планировании украинцами нынешних путешествий на холодный сезон", – комментирует Екатерина Артюх.

Новое в привычных направлениях: Египет, ОАЭ, Турция

ОАЭ и Египет – классический выбор для всех, кто предпочитает летнее тепло посреди зимы. Для обеих стран это высокий сезон, ведь температуры комфортны, а погода солнечная. Однако даже классика может постоянно обновляться.

Египет уже долгое время выбирают благодаря удобной системе "все включено", много времени проводят на территории гостиниц или в аквапарках. Из новинок направления – сочетание преимуществ побережья Красного моря и круизного путешествия по Нилу. Такие комбо-путешествия включают все, что нужно: основные экскурсии и услуги гида, питание, проживание в отеле и на лайнере и все трансферы.

Отправиться в такое путешествие украинцам предлагают на крыльях SkyUp из:

Молдовы (Кишинев);

(Кишинев); Польши (Жешув, Гданьск, Катовице, Познань, Варшава);

(Жешув, Гданьск, Катовице, Познань, Варшава); Румынии (Бухарест, Клуж-Напока, Яси, Сучава, Тимишоара).

Для вылетов из Кишинева, Жешува и Сучавы есть трансферы из Украины. Цены за путешествие продолжительностью 7 ночей стартуют от 13567 грн за отдых в Шарм-эш-Шейхе и от 11758 грн – в Хургаде.

Фото: Для зимнего отдыха украинцев актуален Египет. В частности, Шарм-эш-Шейх (unsplash.com)

Дубай в 2023 году был назван лучшим местом в мире для отдыха по версии Tripadvisor. Украинцы также любят это направление, ведь каждое путешествие в Дубай похоже на поездку в новое место – столь стремительно там все меняется, строятся новые парки, торговые центры и другие удивительные локации. Полетная программа доступна из Кишинева.

Стоимость туров на семь ночей стартует от 13933 грн. Цены актуальны на момент публикации для одного человека при двухместном размещении.

Туристы, которых интересует не летняя, а скорее весенняя погода, выбирают отдых в Турции с середины ноября.

Анталия зимой подходит для прогулок, наслаждения местной кухней, а также разнообразными спа-процедурами, которых там немало. К примеру, хамам пользуется популярностью среди туристов, поскольку снимает напряжение и позволяет перезагрузиться. Полетная программа действует из Кишинева. Стоимость туров стартует от 14 768 грн за путешествие продолжительностью семь ночей.

Экзотические острова: Занзибар и Шри-Ланка

Отпуск на острове – это буквально возможность хотя бы на время оказаться в совсем ином контексте. Самыми популярными экзотическими направлениями являются африканский Занзибар, являющийся частью Танзании и азиатская Шри-Ланка.

Занзибар позволяет почувствовать африканскую природу, тем более что зимние месяцы – лучшее время насладиться саванной и увидеть немало животных и птиц в дикой природе. Туристы любят так называемую "африканскую поддержку": слонов, львов, носорогов, леопардов и буйволов.

Путешественникам на Занзибаре доступны как бюджетные, так и дизайнерские бутик-отели, аутентичные апартаменты – для тех, кто максимально хочет ощутить местную атмосферу с уютными бунгало на пляже, и просторные виллы для отдыха с детьми.

Вылеты на крыльях SkyUp доступны из Молдовы (Кишинев), Румынии (Бухарест) и Польши (Варшава, Катовице). Перелет длится менее половину суток с одной остановкой на дозаправку. Стоимость туров стартует от 33 730 грн за семь ночей.

Фото: Одно из самых популярных экзотических направлений – африканский Занзибар (unsplash.com)

Шри-Ланка – остров, который называют Жемчужиной Индийского океана. Туристов привлекают многовековые буддистские храмы, прогулки в национальных парках, сафари-экскурсии в джунгли, где можно увидеть немало уникальных животных, среди которых есть особый шриланкийский слон. Туристам предлагают начать экскурсионную программу почти сразу же после прилета, а уже позже – отдохнуть на самом побережье.

Полетная программа открыта из Молдовы (Кишинев), Польши (Катовице, Варшава, Жешув) и Румынии (Бухарест). Стоимость туров стартует от 40 556 грн за путешествие продолжительностью десять ночей.

Горнолыжные: Андорра, Болгария, Карпаты

Многие туристы зимой стремятся именно к зимнему настроению и соответствующим активностям. За катанием на лыжах или сноуборде можно отправиться в родные Карпаты или европейскую Андорру.

Исторически Андорра делится на две зимние зоны: Грандвалира и Вальнорд. Каждая из них имеет свои особенности и имеет свой характер трасс и самых горных городков.

Энкамп подойдет для новичков. Пал-Аринсаль – сложнее, но там тоже найдется место не только опытным лыжникам, но и начинающим. Сольдеу – Эль-Тартер – Канильо – выбор молодежи, ведь кроме трасс там немало других развлечений. Ордино-аркалис выбирают сноубордисты, для которых есть даже отдельный сноу-парк. Пас-де-ла-Касса – Грау-Роч – выбор экспертов и экстремалов.

Фото: За катанием на лыжах или сноуборде можно отправиться в родные Карпаты. К примеру, посетить Буковель (unsplash.com)

Там расположена самая высокая точка спуска с Пиренеев – 2 640 метров: невероятный вид, но с очень скользкими спусками, поэтому это отличная возможность для настоящих знатоков зимних видов спорта отшлифовать свое мастерство.

Путешествие в Андорру также некоторые туристы сочетают с путешествием в Барселону – всего несколько часов машиной и можно наслаждаться морем и шоппингом. Полетная программа действует из Кишинева, а стоимость туров стартует от 25 433 грн за путешествие продолжительностью семь ночей.

С конца декабря можно поехать автобусом в Болгарию. К примеру, из Киева через Житомир, Винницу, Хмельницкий, Каменец-Подольский и Черновцы, а значит, такое путешествие будет удобным для жителей разных регионов Украины.

В Болгарии наиболее популярны курорты Банско, Боровец, Пампорово. Так, например, Банско – это современный горнолыжный курорт, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь есть большой каток и лыжный детский сад для малышей, а также много лыжных баров с открытыми террасами, а неподалеку находятся термальные источники и большие спа-центры. Стоимость туров стартует от 11031 грн за отдых продолжительностью 7 ночей, а дорога занимает две дополнительные ночи.

В Украине традиционно доступны трассы Буковеля и других курортов Карпат. Но кроме непосредственно лыж и сноубордов, можно выбрать отели в горах или санатории для более спокойного отдыха и оздоровления.

Отпуск зимой на море – один из лучших способов перезагрузиться и набраться сил. Попасть на курорты в популярных странах украинцы могут вылететь из соседних стран Европы. Мы писали, куда можно поехать на море этой зимой и сколько обойдется отдых.

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