Від держави і фондів. Які виплати можуть отримати українці у Польщі

Українці, які оформили у Польщі тимчасовий захист, можуть отримувати різні виплати від уряду та міжнародних фондів.
Яку фінансова допомогу передбачена у січні 2023 року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianinpoland.pl.
На цю виплату можуть розраховувати українці, які прибули в країну після 24 лютого. Це одноразова допомога на перші потреби біженців. Для отримання є умови:
Для отримання допомоги потрібно відвідати найближчий муніципалітет (Urząd) та заповнити анкету. Анкета видають на місці в ужонді. Після цього кошти прийдуть на картку – інколи це може зайняти місяць.
Витрати цих коштів не контролюються – за них можна придбати одяг чи їжу, або квитки на потяг.
Це одна з найпопулярніших виплат у Польщі. Її можуть отримати громадяни України на кожну дитину до 18 років. Для цього є умови:
Грошова допомога 500 злотих щомісяця (понад 4000 гривень) виплачується протягом перебування дитини на території Польщі.
У 2023 році Управління соціального страхування (ZUS) контролюватиме за допомогою даних Прикордонної служби Польщі виїзд отримувачів цієї допомоги. Якщо отримувач буде відсутній в країні понад 30 днів, допомога анулюється. Отже перед виїздом треба повідомляти в ZUS, інакше доведеться повертати переплату.
Фото: Оформлення допомоги в ZUS (gettyimages.com)
За допомогою цієї програми можна отримувати знижки у магазинах, на залізничні квитки та у закладах харчування. Іноземці також мають право розраховувати на цю допомогу. Для цього потрібно мати підтвердження легального перебування у Польщі.
Карту великої родини можуть отримати:
Щоб отримати карту, дохід родини не має значення. Документи подають до місцевої влади або онлайн за посиланням.
До заявки потрібно додати такі документи:
Батьки отримуватимуть карти без обмеження по часу. Діти – лише до 18 років з можливістю продовжити до 25 на час навчання. Для дітей з інвалідністю карта видається назавжди.
Програма "400 Plus" допомагає батькам, чиї діти перебувають у яслах. Максимальний розмір виплати – 400 злотих на місяць. Допомога покриває усі витрати у яслах, крім харчування. Якщо ясла коштують менше, сума виплати дорівнюватиме фактичним витратам.
Ця програма стартувала 1 квітня 2022 року. Скористатися допомогою можуть як поляки, так і українці, що перебувають у Польщі. Подати заявку у ZUS можуть:
За допомогою цих коштів можна покрити витрати на ясла, дитячий клуб, заклад, у якому працює денний опікун та на оплату денного опікуна, який є приватним підприємцем.
Ця програма розрахована на дітей від 1 до 3 років. Вона стартувала 1 січня 2022 року. У 2023 році вона також триватиме, й українські біженці можуть подати заявку.
На допомогу можуть розраховувати такі категорії:
Виплати становлять від 500 до 1000 злотих на місяць. Але не можна одночасно користуватися програмою 400 Plus.
Подати заявку можна на:
До заявки потрібно додати такі документи:
У заявці треба вказати польський номер телефону та адресу електронної пошти. Заявку можна подати з першого числа місяця, у якому дитині виповнюється 9 місяців.
Із початку війни чимало міжнародних організацій надавали фінансову допомогу українським біженцям, але з часом їхні кошти вичерпалися. Але є фонди, які планують надалі допомагати українцям грішми у 2023 році.
Отримати допомогу від МОМ можуть українці, які проживають у Підкарпатському, Малопольському, Свентокшиському і Шльонському воєводствах. Нова реєстрація на допомогу має початися наприкінці січня-початку лютого 2023 року.
Реєстрація відбувається за попереднім записом по телефону або по електронній пошті:
Допомога розрахована на вразливі категорії: це пенсіонери, люди з обмеженими можливостями, матері з однією дитиною та більше (до 5 осіб).
Наразі на цю допомогу зареєструвалися близько 4 тисяч сімей. На виплати можна чекати упродовж 3-3,5 місяців. Допомога від МОМ розрахована на людей, які ще не отримували виплат від жодної організації, таких як ООН, IRC.
Прийом нових заявок ця організація завершила у вересні 2022 року, але до грудня ще тривали співбесіди. Найближчим часом кошти почнуть надходити.
Організація вирішила продовжити надавати допомогу й у 2023 році, тому в найближчому часі може початися нова реєстрація.
Допомогу від ООН зможуть отримати:
Навіть якщо біженців запросять на співбесіду, це не гарантує, що допомогу призначать.
Нагадаємо, ми писали, у яких випадках українців просять повертати виплати у Польщі.