От государства и фондов. Какие выплаты могут получить украинцы в Польше

Украинцы, оформившие в Польше временную защиту, могут получать разные выплаты от правительства и международных фондов.

Какая финансовая помощь предусмотрена в январе 2023 года, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

Единовременное пособие 300 злотых

На эту выплату могут рассчитывать украинцы, прибывшие в страну после 24 февраля. Это единовременная помощь на первые нужды беженцев. Для получения есть условия:

Иметь доказательства пересечения границы после 24 февраля 2022 года (отметка Пограничной службы – штамп о въезде в паспорте или другом документе. Оформление идентификационного номера PESEL. Открытый счет в польском банке.

Для получения помощи необходимо посетить ближайший муниципалитет (Urząd) и заполнить анкету. Анкета выдается на месте в ужонде. После этого средства придут на карту – иногда это может занять месяц.

Фото: Регистрация украинцев в Польше (gettyimages.com)

Расходование этих средств не контролируются – за них можно приобрести одежду или еду, или билеты на поезд.

Выплаты на детей "Семья 500+"

Это одна из самых популярных выплат в Польше. Ее могут получить граждане Украины на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Для этого есть условия:

находиться в Польше легально, например, по временной защите;

иметь на попечении ребенка до 18, который имеет гражданство Украины и прибыл в Польшу после 24 февраля 2022 года;

иметь на попечении ребенка, которого родила в Польше гражданка Украины, находящаяся в стране на законных основаниях.

Денежное пособие 500 злотых ежемесячно (более 4000 гривен) выплачивается в течение пребывания ребенка на территории Польши.

В 2023 году Управление социального страхования (ZUS) будет контролировать с помощью данных Пограничной службы Польши выезд получателей этой помощи. Если получатель будет отсутствовать в стране более 30 дней, пособие аннулируется. Так что перед выездом нужно сообщать в ZUS, иначе придется возвращать переплату.

Фото: Оформление помощи в ZUS (gettyimages.com)

Льготы для многодетных родителей Karta Dużej Rodziny

С помощью этой программы можно получать скидки в магазинах, на ж/д билеты и в заведениях питания. Иностранцы также вправе рассчитывать на эту помощь. Для этого нужно иметь подтверждение легального пребывания в Польше.

Карту большой семьи могут получить:

отец или мать – 50% скидки;

мачеха или отчим – 50% скидки;

ребенок – 75% скидки.

Чтобы получить карту, доход семьи не имеет значения. Документы подают к местным властям или онлайн по ссылке.

К заявке необходимо добавить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, карта побыту); свидетельства о рождении детей; подтверждение, что родители не лишены родительских прав.

Родители будут получать карты без ограничения по времени. Дети – до 18 лет с возможностью продлить до 25 на время обучения. Для детей с инвалидностью карта выдается навсегда.

Фото: Помощь украинцам в Кракове (gettyimages.com)

Выплаты "400 Plus" на детей в яслях

Программа "400 Plus" помогает родителям, чьи дети находятся в яслях. Максимальный размер выплаты – 400 злотых в месяц. Помощь покрывает все расходы в яслях, кроме питания. Если ясли стоят меньше, сумма выплаты будет равна фактическим затратам.

Эта программа стартовала 1 апреля 2022 года. Воспользоваться помощью могут как поляки, так и находящиеся в Польше украинцы. Подать заявку в ZUS могут:

граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022;

гражданки Украины, которые пересекли границу с Польшей после 23 февраля 2022 и родили в Польше ребенка;

если родитель проживал в Польше до 24 февраля, но ребенок прибыл в страну уже после начала войны;

граждане других стран, которые по решению польского суда заботятся о украинском ребенке, прибывшем в Польшу после 24 февраля 2022 года.

С помощью этих средств можно покрыть расходы на ясли, детский клуб, заведение, где работает дневной опекун и на оплату дневного опекуна, который является частным предпринимателем.

Программа Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

Эта программа рассчитана на детей от 1 до 3 лет. Она стартовала 1 января 2022 года. В 2023 году она также продлится, и украинские беженцы могут подать заявку.

На помощь могут рассчитывать следующие категории:

иностранцы, имеющие постоянное место жительства в Польше;

иностранцы с временным разрешением на пребывание (карта побыту);

украинцы, имеющие статус UKR.

Выплаты составляют от 500 до 1000 злотых в месяц. Но нельзя одновременно использовать и программу 400 Plus.

Подать заявку можно на:

платформе PUE ZUS ;

портале Emp@tia MriPS;

через электронный банкинг.

К заявке необходимо добавить следующие документы:

решение польского суда о подтверждении попечительства; или подтверждение временного попечительства; номер PESEL родителя и ребенка, на который оформляется помощь; номер польского банковского счёта.

В заявке следует указать польский номер телефона и адрес электронной почты. Заявку можно подать с первого числа месяца, в котором ребенку исполняется 9 месяцев.

Фото: Поддержка украинских беженцев в Польше (gettyimages.com)

Помощь от международных организаций в Польше

С начала войны многие международные организации оказывали финансовую помощь украинским беженцам, но со временем их средства иссякли. Но есть фонды, которые планируют в дальнейшем помогать украинцам деньгами в 2023 году.

Выплаты от Международной организации по миграции

Получить помощь от МОМ могут украинцы, проживающие в Подкарпатском, Малопольском, Свентокшиском и Шленском воеводствах. Новая регистрация в помощь должна начаться в конце января-начале февраля 2023 года.

Регистрация производится по предварительной записи по телефону или по электронной почте:

Краков: +48886977553 , krakow@fundacjaq.pl;

Катовице: +48692823960 , katowice@fundacjaq.pl;

Новая Демба: +48886977529 , nowadeba@fundacjaq.pl;

Жешув: +48886977526 , rzeszow@fundacjaq.pl.

Помощь рассчитана на уязвимые категории: это пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, матери с одним ребенком и более (до 5 человек).

В настоящее время на эту помощь зарегистрировались около 4 тысяч семей. Выплаты можно ожидать в течение 3-3,5 месяцев. Помощь от МОМ рассчитана на людей, которые еще не получали выплат ни от одной организации, таких как ООН, IRC.

Выплаты от УВКБ ООН

Прием новых заявок эта организация завершила в сентябре 2022 года, но до декабря продолжались собеседования. В ближайшее время средства начнут поступать.

Организация решила продолжить помощь и в 2023 году, поэтому в ближайшее время может начаться новая регистрация.

Помощь от ООН смогут получить:

люди, которые пересекли границу Польши с 24 февраля 2022 года и проживали в Украине на момент начала полномасштабного вторжения; те, кто еще не получал финансовую помощь от других организаций; лица, нуждающиеся в особой защите (люди с инвалидностью, лица с ограниченными возможностями, беременные женщины, пожилые люди, лица с серьезными заболеваниями); беженцы с экономической уязвимостью (без постоянной работы, без пособия по безработице, не имеющие постоянного источника дохода);

Даже если беженцев пригласят на собеседование, это не гарантирует, что помощь будет назначена.

Напомним, мы писали, в каких случаях украинцев просят возвращать выплаты в Польше.