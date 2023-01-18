От государства и фондов. Какие выплаты могут получить украинцы в Польше

Украинцы, оформившие в Польше временную защиту, могут получать разные выплаты от правительства и международных фондов.
Какая финансовая помощь предусмотрена в январе 2023 года, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.
На эту выплату могут рассчитывать украинцы, прибывшие в страну после 24 февраля. Это единовременная помощь на первые нужды беженцев. Для получения есть условия:
Для получения помощи необходимо посетить ближайший муниципалитет (Urząd) и заполнить анкету. Анкета выдается на месте в ужонде. После этого средства придут на карту – иногда это может занять месяц.
Расходование этих средств не контролируются – за них можно приобрести одежду или еду, или билеты на поезд.
Это одна из самых популярных выплат в Польше. Ее могут получить граждане Украины на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Для этого есть условия:
Денежное пособие 500 злотых ежемесячно (более 4000 гривен) выплачивается в течение пребывания ребенка на территории Польши.
В 2023 году Управление социального страхования (ZUS) будет контролировать с помощью данных Пограничной службы Польши выезд получателей этой помощи. Если получатель будет отсутствовать в стране более 30 дней, пособие аннулируется. Так что перед выездом нужно сообщать в ZUS, иначе придется возвращать переплату.
Фото: Оформление помощи в ZUS (gettyimages.com)
С помощью этой программы можно получать скидки в магазинах, на ж/д билеты и в заведениях питания. Иностранцы также вправе рассчитывать на эту помощь. Для этого нужно иметь подтверждение легального пребывания в Польше.
Карту большой семьи могут получить:
Чтобы получить карту, доход семьи не имеет значения. Документы подают к местным властям или онлайн по ссылке.
К заявке необходимо добавить следующие документы:
Родители будут получать карты без ограничения по времени. Дети – до 18 лет с возможностью продлить до 25 на время обучения. Для детей с инвалидностью карта выдается навсегда.
Программа "400 Plus" помогает родителям, чьи дети находятся в яслях. Максимальный размер выплаты – 400 злотых в месяц. Помощь покрывает все расходы в яслях, кроме питания. Если ясли стоят меньше, сумма выплаты будет равна фактическим затратам.
Эта программа стартовала 1 апреля 2022 года. Воспользоваться помощью могут как поляки, так и находящиеся в Польше украинцы. Подать заявку в ZUS могут:
С помощью этих средств можно покрыть расходы на ясли, детский клуб, заведение, где работает дневной опекун и на оплату дневного опекуна, который является частным предпринимателем.
Эта программа рассчитана на детей от 1 до 3 лет. Она стартовала 1 января 2022 года. В 2023 году она также продлится, и украинские беженцы могут подать заявку.
На помощь могут рассчитывать следующие категории:
Выплаты составляют от 500 до 1000 злотых в месяц. Но нельзя одновременно использовать и программу 400 Plus.
Подать заявку можно на:
К заявке необходимо добавить следующие документы:
В заявке следует указать польский номер телефона и адрес электронной почты. Заявку можно подать с первого числа месяца, в котором ребенку исполняется 9 месяцев.
С начала войны многие международные организации оказывали финансовую помощь украинским беженцам, но со временем их средства иссякли. Но есть фонды, которые планируют в дальнейшем помогать украинцам деньгами в 2023 году.
Получить помощь от МОМ могут украинцы, проживающие в Подкарпатском, Малопольском, Свентокшиском и Шленском воеводствах. Новая регистрация в помощь должна начаться в конце января-начале февраля 2023 года.
Регистрация производится по предварительной записи по телефону или по электронной почте:
Помощь рассчитана на уязвимые категории: это пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, матери с одним ребенком и более (до 5 человек).
В настоящее время на эту помощь зарегистрировались около 4 тысяч семей. Выплаты можно ожидать в течение 3-3,5 месяцев. Помощь от МОМ рассчитана на людей, которые еще не получали выплат ни от одной организации, таких как ООН, IRC.
Прием новых заявок эта организация завершила в сентябре 2022 года, но до декабря продолжались собеседования. В ближайшее время средства начнут поступать.
Организация решила продолжить помощь и в 2023 году, поэтому в ближайшее время может начаться новая регистрация.
Помощь от ООН смогут получить:
Даже если беженцев пригласят на собеседование, это не гарантирует, что помощь будет назначена.
Напомним, мы писали, в каких случаях украинцев просят возвращать выплаты в Польше.