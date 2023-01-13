Українців просять повертати виплати у Польщі: у яких випадках

Українці, які виїхали з Польщі, почали отримувати листи про повернення виплат. Йдеться про допомогу, яку виплачував ZUS.

Чому так відбувається та як повернути кошти з України, TRAVEL РБК-України повідомляє з посиланням на Telegram-канал юриста Вікторії Корєтнік.

Про які виплати йдеться і чому їх треба повертати

Через Управління соціального страхування (ZUS) українські біженці оформлюють щомісячну допомогу на дітей до 18 років – 500 злотих (програма "500+"). При виїзді в Україну ці виплати мають припинятися, а для цього українці мають повідомляти в ZUS. Втім, в 2023 році почне діяти система повідомлення про виїзд через базу Прикордонної служби Польщі.

Вікторії Корєтнік приходять листи від біженців, які виїхали з Польщі ще влітку. Перед цим вони написали заяву в ZUS (Управління соціального страхування), закрили банківський рахунок і повернули картку. Але не зважаючи на це, ще одна виплата була нарахована.

"А у січні прийшов лист з вимогою повернення коштів, до яких я не маю доступу та про наявність яких не знала", – пише українка.

Фото: При виїзді з Польщі треба скасувати виплати від ZUS (facebook.com/Centrumis)

Вікторія Корєтнік пояснює: виплата могла прийти за той місяць, поки біженці ще були у Польщі.

"Однак, якщо за місяць, наступний за місяцем, у якому громадянин України виїхав із Польщі, йому була виплачена допомога 500+ або інші соціальні виплати, вона вважається такою, на яку він не мав права, і ці кошти треба повернути", – зазначає фахівець.

Як можна повернути виплати у ZUS

Виплачені кошти треба повернути до Закладу соціального страхування на банківський рахунок: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017.

Якщо переказ здійснюється із закордонного банківського рахунку, наприклад, з українського, перед номером рахунку треба додати PL (тобто PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). Додатково в даних платежу треба вказати код BIC (SWIFT): BPKOPLPW

У призначенні платежу треба вказати ім'я та прізвище одержувача допомоги, номер справи, а також приписку: 500.

Фото: Зв'язатися із ZUS можна через електронну пошту (facebook.com/ZycieCzestochowyIPowiatu)

"Якщо немає доступу до рахунку/кабінету, обов'язково зв'яжіться із ZUS та дізнайтеся про повернення коштів: напишіть на електронну пошту ua@zus.pl", - радить Вікторія Корєтнік.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію ZUS за тел.+48 22 444 02 55 з понеділка по п’ятницю (8:00-18:00) або написати на сайті ZUS.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі посилюють правила для українців.