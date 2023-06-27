Від Афін до Стамбула. Найпопулярніші міста для поїздок влітку 2023 року: рейтинг

Опубліковано новий рейтинг 100 кращих місць для мандрівки влітку 2023 року. Цього року шість європейських міст знову увійшли до десятки найпопулярніших міст у світі, якими найчастіше цікавляться мандрівники.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на рейтинг Forwardkeys.com.

Лідери вподобань. Де туристи планують відпочинок цього літа

Відома компанія з аналітики подорожей ForwardKeys у новому звіті зазначає, що світ зазнав значних змін через пандемію COVID-19. В тому числі у вподобаннях туристів. З наближенням літа це набуває особливого значення, оскільки люди прагнуть скоріше повернутися до звичних їм подорожей, насолоджуватися відпочинком та цікавими локаціями.

У звіті опубліковано 100 найпопулярніших напрямків у світі цього літа, актуальних з 1 липня по 31 серпня. За результатами понад 1,1 мільярда пошукових запитів про авіарейси Бангкок став найбільш популярним містом літа 2023 року, обігнавши Париж, який у рейтингу займає друге місце.

Фото: Найпопулярніші напрямки для поїздок влітку 2023 року (інфографіка forwardkeys.com)

Двадцятка найпопулярніших напрямків виглядає наступним чином:

Бангкок – 100

Париж – 73

Лондон – 72

Денпасар – 69

Барселона – 68

Нью-Йорк – 61

Лісабон – 54

Стамбул – 52

Мадрид – 52

Афіни – 51

Пальма де Майорка – 48

Сінгапур – 46

Токіо – 45

Куала-Лумпур – 45

Амстердам – 44

Копенгаген – 42

Лос-Анджелес – 42

Рим – 39

Маніла – 34

Франкфурт – 34

Фото: Лондон, Велика Британія (unsplash.com)

Список від 21 до 100 охоплює низку цікавих міст, таких як Анталія, Берлін, Канкун, Каїр, Делі, Дубай, Дублін, Хошимін, Малага, Марракеш, Маямі, Мілан, Пунта-Кана, Сан Франциско, Сеул, Тель-Авів-Яффо, Варшава, Валетта та Відень.

Фото: Які напрямки найчастіше шукали мандрівники (інфографіка forwardkeys.com)

Що змінилося в рейтингу за рік

У порівнянні з минулорічним рейтингом відбулися помітні зміни у відносній популярності різних напрямків. Бангкок піднявся на три позиції, ставши лідером.

Лондон зберігає свою позицію, займаючи третє місце. Денпасар, столиця Балі, зробив значний стрибок на шість позицій і закріпив за собою четверте місце. А Барселона опустилася на п’яте місце. Зараз Лісабон посідає сьоме місце, Стамбул – восьме, Мадрид – дев’яте, а Пальма де Майорка – 11-те.

Аналіз бази даних авіаквитків також показує деякі цікаві тенденції. Протягом усієї пандемії та на початку зняття обмежень в лідерах були саме пляжні локації. Однак зараз це змінилося: туристів також цікавлять міські екскурсії та поїздки до мегаполісів.

Нагадаємо, в ЄС працюють над введенням шенген-віз нового зразка. Подача на візи буде повністю онлайн, а сам документ стане цифровим та замінить традиційну печатку в паспорті.

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