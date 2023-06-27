RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От Афин до Стамбула. Самые популярные города для поездок летом 2023 года: рейтинг

Фото: Лиссабон, Португалия (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Опубликован новый рейтинг 100 лучших мест для путешествия летом 2023 года. В этом году шесть европейских городов снова вошли в десятку самых популярных городов в мире, которыми чаще всего интересуются путешественники.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Forwardkeys.com.

Лидеры предпочтений. Где туристы планируют отдых этим летом

Известная компания по аналитике путешествий ForwardKeys в новом отчете отмечает, что мир претерпел значительных изменений из-за пандемии COVID-19. В том числе и в предпочтениях туристов. С приближением лета это приобретает особое значение: люди стремятся скорее вернуться к привычным им путешествиям, наслаждаться отдыхом и интересными локациями.

В отчете опубликовано 100 самых популярных направлений в мире нынешним летом, актуальных с 1 июля по 31 августа. По результатам более 1,1 миллиарда поисковых запросов об авиарейсах Бангкок стал наиболее популярным городом лета 2023 года, обогнав Париж, занимающий в рейтинге второе место.

Фото: Самые популярные направления для путешествий летом 2023 года (инфографика forwardkeys.com)

Двадцатка самых популярных направлений выглядит следующим образом:

  • Бангкок – 100
  • Париж – 73
  • Лондон – 72
  • Денпасар – 69
  • Барселона – 68
  • Нью-Йорк – 61
  • Лиссабон – 54
  • Стамбул – 52
  • Мадрид – 52
  • Афины – 51
  • Пальма де Майорка – 48
  • Сингапур – 46
  • Токио – 45
  • Куала-Лумпур – 45
  • Амстердам – 44
  • Копенгаген – 42
  • Лос-Анджелес – 42
  • Рим – 39
  • Манила – 34
  • Франкфурт – 34

Фото: Лондон, Великобритания (unsplash.com)

Список от 21 до 100 охватывает ряд интересных городов, таких как Анталия, Берлин, Канкун, Каир, Дели, Дубай, Дублин, Хошимин, Малага, Марракеш, Майами, Милан, Пунта-Кана, Сан Франциско, Сеул, Тель-Авив-Яффо, Варшава, Валетта и Вена.

Фото: Какие направления чаще всего искали путешественники (инфографика forwardkeys.com)

Что изменилось в рейтинге за год

По сравнению с прошлогодним рейтингом произошли заметные изменения в относительной популярности разных направлений. Бангкок поднялся на три позиции, став лидером.

Лондон сохраняет свою позицию, занимая третье место. Денпасар, столица Бали, совершил значительный скачок на шесть позиций и закрепил за собой четвертое место. А Барселона опустилась на пятое место. Сейчас Лиссабон занимает седьмое место, Стамбул – восьмое, Мадрид – девятое, а Пальма де Майорка – 11-е.

Анализ базы данных авиабилетов также показывает некоторые интересные тенденции. На протяжении всей пандемии и в начале снятия ограничений в лидерах были пляжные локации. Однако сейчас это изменилось: туристов интересуют городские экскурсии и поездки в мегаполисы.

Напомним, в ЕС работают над введением шенген-виз нового образца. Подача визы будет полностью онлайн, а сам документ станет цифровым и заменит традиционную печать в паспорте.

Также мы писали о самых живописных бюджетных маршрутах для путешествия по Англии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛондонБангкоквідпочинок дітейСингапурОтдых за границейЛиссабон