Від 40 євро. Ryanair запускає нові рейси до популярних курортних міст

Бюджетна авіакомпанія Ryanair вже навесні запускає нові рейси за маршрутами у популярні локації Іспанії та Болгарії. Нові напрямки охоплять аеропорти 5 міст.

Мандрувати із перевізником, який пропонує дешеві квитки, за цими маршрутами можна буде вже із квітня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Ірландський лоукостер Ryanair запускає ще більше нових маршрутів навесні цього року. Зокрема, заплановані рейси з Болгарії, Іспанії та Данії. У мережі польотів авіаперевізника будуть рейси між Софією (Болгарія) до Копенгагена (Данія) та Аліканте (Іспанія), із Жирони (Іспанія) до Ольборгу (Данія).

Нові рейси відбуватимуться із такою частотою:

Софія – Копенгаген з 31 березня 2024 року 5 разів на тиждень;

Софія – Аліканте з 1 квітня двічі на тиждень;

Жирона – Ольборг з 1 квітня 2024 року двічі на тиждень.

У квітні можна знайти перельоти за такою вартістю:

Копенгаген – Софія – 43 євро в один бік;

Софія – Аліканте – 39,07 євро в один бік;

Жирона – Ольборг – 51,24 євро;

Софія – Копенгаген – 41,49 євро.

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com.

Раніше ми писали, що авіакомпанія Ryanair запланувала значні зміни у польотах із аеропорту Варшава-Модлін. Вже у січні скасують п'ять рейсів у різні країни. Також зменшать частоту польотів до трьох італійських міст.

Водночас авіаперевізник розширює свою маршрутну мережу. Зокрема, на весну 2024 року запланований початок нових рейсів із Болгарії, Італії та Боснії і Герцеговини.

Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.