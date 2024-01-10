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От 40 евро. Ryanair запускает новые рейсы в популярные курортные города

Среда 10 января 2024 16:07
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От 40 евро. Ryanair запускает новые рейсы в популярные курортные города Фото: Пассажиры авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетная авиакомпания Ryanair уже весной запускает новые рейсы по маршрутам в популярные локации Испании и Болгарии. Новые направления охватят аэропорты 5 городов.

Путешествовать с перевозчиком, который предлагает дешевые билеты, по этим маршрутам можно будет уже с апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландский лоукостер Ryanair запускает еще больше новых маршрутов весной этого года. В частности, запланированы рейсы из Болгарии, Испании и Дании. В сети полетов авиаперевозчика будут рейсы между Софией (Болгария) в Копенгаген (Дания) и Аликанте (Испания), из Жироны (Испания) в Ольборг (Дания).

Новые рейсы будут выполняться с такой частотой:

  • София – Копенгаген с 31 марта 2024 года 5 раз в неделю;
  • София – Аликанте с 1 апреля дважды в неделю;
  • Жирона – Ольборг с 1 апреля 2024 года дважды в неделю.

В апреле можно найти перелеты по следующей стоимости:

  • Копенгаген – София – 43 евро в одну сторону;
  • София – Аликанте – 39,07 евро в одну сторону;
  • Жирона – Ольборг – 51,24 евро;
  • София – Копенгаген – 41,49 евро.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com.

Ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair запланировала значительные изменения в полетах из аэропорта Варшава-Модлин. Уже в январе отменят пять рейсов в разные страны. Также снизят частоту полетов до трех итальянских городов.

В то же время авиаперевозчик расширяет свою маршрутную сеть. В частности, весной 2024 года запланировано начало новых рейсов из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины.

Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево улететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

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