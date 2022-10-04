Від 2200 гривень. Які міжнародні організації продовжують виплати українцям

Скористатися допомогою можна тільки вперше
Виплати українцям, які через війну потрапили у скрутне становище, доступні від трьох міжнародних організацій.
Яку допомогу можна отримати та куди звертатися для її оформлення, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на дані Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Прийом заявок на отримання допомоги від міжнародних організацій через платформу Мінсоцполітики "єДопомога" тимчасово припинили із 27 вересня. Зазначалося, що вже було подано понад 10 млн заявок громадян.
Щойно міжнародні організації знову підтвердять готовність до фінансової підтримки українців, прийом заявок відновлять.
Між тим, спільно з урядом України все ще реалізуються три програми підтримки від міжнародних організацій.
"Громадяни України, які через війну потрапили в скрутне становище, можуть отримати на кожного члена родини від 2220 до 2500 грн разових або ж щомісячних виплат строком до 3 місяців", - зазначають у Мінреінтеграції.
Виплати можна отримати як на банківський рахунок, так і готівкою в державних банках чи на Укрпошті.
Основна вимога до призначення допомоги – не отримувати виплат від інших міжнародних організацій раніше.
Отримати гроші від Естонської ради у справах біженців можуть до 5 людей у сім'ї. Сума - 2200 гривень на особу раз на місяць упродовж трьох місяців. На першу виплату чекати 5 днів із дати підтвердження заявки.
Кому можуть призначити виплати:
Щоб подати заявку, потрібно зателефонувати до кол-центру організації: (067)105-28-03 – щодня 9:00-19:00.
На сайті зазначається, що організація отримує до 300 000 дзвінків на день, тому телефонні лінії перевантажені – Естонська рада у справах біженців просить поставитись до цього з розумінням.
Для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, є можливість залишити заявку на сайті.
Фото: Допомога переселенцям у Запоріжжі (gettyimages.com)
Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста може виплатити 2 500 гривень раз на місяць упродовж 3 місяців. На першу виплату треба чекати 1-1,5 місяця. На допомогу можуть претендувати:
В першу чергу допомогу призначатимуть малозабезпеченим сім’ям та людям з інвалідністю.
Заявку можна подати в офісах місії – Полтаві, Одесі, Дніпрі та Києві. Отримати гроші готівкою можна у Приватбанку, Ощадбанку або Укрпошті.
Фото: Переселенці у Львові (УНІАН)
Одноразову виплату 6600 гривень на кожного члена сім'ї (по 2200 гривень за три місяці) можна отримати через офіси організації̈ у таких областях: Львівський, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській Одеській, Чернігівський, Харківський та Київській.
Для оформлення заявки усім членам родини треба прийти в офіс особисто. Гроші прийдуть переказом на банківську карту. Чекати на виплату доведеться 4 тижні з дати подання заявки.
На допомогу можуть претендувати:
Нагадаємо, ми писали, що з України можуть виїхати до 5 мільйонів українців.