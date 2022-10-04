Від 2200 гривень. Які міжнародні організації продовжують виплати українцям

Виплати українцям, які через війну потрапили у скрутне становище, доступні від трьох міжнародних організацій.

Яку допомогу можна отримати та куди звертатися для її оформлення, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на дані Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Не тільки "єДопомога": як іще отримати гроші від міжнародних організацій

Прийом заявок на отримання допомоги від міжнародних організацій через платформу Мінсоцполітики "єДопомога" тимчасово припинили із 27 вересня. Зазначалося, що вже було подано понад 10 млн заявок громадян.

Щойно міжнародні організації знову підтвердять готовність до фінансової підтримки українців, прийом заявок відновлять.

Між тим, спільно з урядом України все ще реалізуються три програми підтримки від міжнародних організацій.

"Громадяни України, які через війну потрапили в скрутне становище, можуть отримати на кожного члена родини від 2220 до 2500 грн разових або ж щомісячних виплат строком до 3 місяців", - зазначають у Мінреінтеграції.



Виплати можна отримати як на банківський рахунок, так і готівкою в державних банках чи на Укрпошті.

Основна вимога до призначення допомоги – не отримувати виплат від інших міжнародних організацій раніше.

Фото: Виплати від міжнародних організацій тривають (gettyimages.com)

Естонська рада у справах біженців примає заявки через кол-центр

Отримати гроші від Естонської ради у справах біженців можуть до 5 людей у сім'ї. Сума - 2200 гривень на особу раз на місяць упродовж трьох місяців. На першу виплату чекати 5 днів із дати підтвердження заявки.

Кому можуть призначити виплати:

громадяни, члени сімей яких були поранені або травмувались внаслідок бойових дій;

люди, які внаслідок бойових дій повністю втратили житло або воно зазнало пошкоджень та потребує ремонту;

одинокі матері/батьки з неповнолітніми дітьми;

сім’ї, де є люди з інвалідністю, онкохворобами чи з іншими складними захворюваннями;

люди, які втратили роботу і залишились без заробітку;

внутрішньо переміщені особи, які не можуть повернутися додому;

малозабезпечені сім’ї працездатного віку.

Щоб подати заявку, потрібно зателефонувати до кол-центру організації: (067)105-28-03 – щодня 9:00-19:00.

На сайті зазначається, що організація отримує до 300 000 дзвінків на день, тому телефонні лінії перевантажені – Естонська рада у справах біженців просить поставитись до цього з розумінням.

Для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, є можливість залишити заявку на сайті.

Фото: Допомога переселенцям у Запоріжжі (gettyimages.com)

Допомога від Червоного Хреста - в офісах місії

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста може виплатити 2 500 гривень раз на місяць упродовж 3 місяців. На першу виплату треба чекати 1-1,5 місяця. На допомогу можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи;

мешканці тимчасово окупованих та деокупованих територій;

люди у зоні активних бойових дій в України.

В першу чергу допомогу призначатимуть малозабезпеченим сім’ям та людям з інвалідністю.

Заявку можна подати в офісах місії – Полтаві, Одесі, Дніпрі та Києві. Отримати гроші готівкою можна у Приватбанку, Ощадбанку або Укрпошті.

Фото: Переселенці у Львові (УНІАН)

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

Одноразову виплату 6600 гривень на кожного члена сім'ї (по 2200 гривень за три місяці) можна отримати через офіси організації̈ у таких областях: Львівський, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській Одеській, Чернігівський, Харківський та Київській.

Для оформлення заявки усім членам родини треба прийти в офіс особисто. Гроші прийдуть переказом на банківську карту. Чекати на виплату доведеться 4 тижні з дати подання заявки.

На допомогу можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи;

постраждалі після воєнних дій 2022 року у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Сумській областях;

люди, які повернулись додому після вимушеного переміщення у інші області через військові дії;

люди, що підпадають під ці критерії, повинні мати місячний дохід менше, ніж 5 400 гривень на одного члена родини.

Нагадаємо, ми писали, що з України можуть виїхати до 5 мільйонів українців.