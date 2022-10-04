От 2200 гривен. Какие международные организации продолжают выплаты украинцам

Воспользоваться помощью можно только впервые
Выплаты украинцам, которые из-за войны попали в затруднительное положение, доступны от трех международных организаций.
Какую помощь можно получить и куда обращаться для ее оформления, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Прием заявок на получение помощи от международных организаций через платформу Минсоцполитики "єДопомога" временно прекратили с 27 сентября. Отмечалось, что уже подано более 10 млн заявок граждан.
Как только международные организации снова подтвердят готовность к финансовой поддержке украинцев, прием заявок возобновят.
Между тем совместно с правительством Украины все еще реализуются три программы поддержки от международных организаций.
"Граждане Украины, которые из-за войны попали в затруднительное положение, могут получить на каждого члена семьи от 2220 до 2500 грн разовых или ежемесячных выплат сроком до 3 месяцев", - отмечают в Минреинтеграции.
Выплаты можно получить как на банковский счет, так и наличными в государственных банках или на Укрпочте.
Основное требование к назначению помощи – не получать выплаты от других международных организаций раньше.
Получить деньги от Эстонского совета по делам беженцев могут до 5 человек в семье. Сумма - 2200 гривен на человека раз в месяц в течение трех месяцев. Первую выплату ждать 5 дней с даты подтверждения заявки.
Кому могут назначить выплаты:
Чтобы подать заявку, нужно позвонить в колл-центр организации: (067)105-28-03 – ежедневно 9:00-19:00.
На сайте отмечается, что организация получает до 300 000 звонков в день, поэтому телефонные линии перегружены – Эстонский совет по делам беженцев просит отнестись к этому с пониманием.
Для проживающих на временно оккупированных территориях есть возможность оставить заявку на сайте.
Фото: Помощь переселенцам в Запорожье (gettyimages.com)
Миссия Международного Комитета Красного Креста может выплатить 2500 гривен раз в месяц в течение 3 месяцев. Первую выплату нужно ждать 1-1,5 месяца. На помощь могут претендовать:
В первую очередь помощь будут назначаться малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью.
Заявку можно подать в офисах миссии – в Полтаве, Одессе, Днепре и Киеве. Получить деньги наличными можно в Приватбанке, Сбербанке или Укрпочте.
Фото: Переселенцы во Львове (УНИАН)
Единоразовую выплату 6600 гривен на каждого члена семьи (по 2200 гривен за три месяца) можно получить через офисы организации в таких областях: Львовской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской Одесской, Черниговской, Харьковской и Киевской.
Для оформления заявки всем членам семьи нужно прийти в офис лично. Деньги придут переводом на банковскую карту. Ждать выплаты придется 4 недели с даты подачи заявки.
На помощь могут претендовать:
Напомним, мы писали, что из Украины могут уехать до 5 миллионов украинцев .