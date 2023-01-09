Від 20 євро. Куди полетіти бюджетно із Румунії у січні

Українці можуть літати літаками із аеропортів сусідніх країн. Один із варіантів бюджетних подорожей – рейси лоукост-компаній із Румунії.
Як можна недорого мандрувати із Будапешта у січні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Дешеві квитки доступні у двох лоукост-перевізників - Ryanair та Wizz Air. Рейси зі столиці Румунії Бухареста можна знайти у такі країни: Австрія, Франція, Італія, Німеччина, Чехія, Ізраїль, Йорданія, Швейцарія, Греція, Данія, Іспанія, Мальта.
У січні можна знайти квитки за ціною від 20 до 50 євро в обидва боки на рейси з Румунії за 18 напрямками. Наприклад, у такі міста:
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