Від 20 євро. Куди полетіти бюджетно із Румунії у січні

Українці можуть літати літаками із аеропортів сусідніх країн. Один із варіантів бюджетних подорожей – рейси лоукост-компаній із Румунії.

Як можна недорого мандрувати із Будапешта у січні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Дешеві квитки доступні у двох лоукост-перевізників - Ryanair та Wizz Air. Рейси зі столиці Румунії Бухареста можна знайти у такі країни: Австрія, Франція, Італія, Німеччина, Чехія, Ізраїль, Йорданія, Швейцарія, Греція, Данія, Іспанія, Мальта.

У січні можна знайти квитки за ціною від 20 до 50 євро в обидва боки на рейси з Румунії за 18 напрямками. Наприклад, у такі міста:

Бухарест – Відень від 20 євро;

Бухарест – Мілан від 23 євро;

Бухарест – Рим від 25 євро;

Бухарест – Амман від 27 євро;

Бухарест – Неаполь від 29 євро;

Бухарест – Тель-Авів від 36 євро;

Бухарест – Женева, Афіни, Катанія, Аліканте, Ніцца, Копенгаген від 37 євро;

Фото: Приклад цін на переліт у січні (скріншот РБК-Україна/kiwi.com)

Бухарест – Мальта від 38 євро;

Бухарест – Мадрид від 44 євро;

Бухарест – Валенсія від 45 євро;

Бухарест – Прага від 46 євро;

Бухарест – Берлін від 47 євро;

Бухарест – Барселона від 50 євро.

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