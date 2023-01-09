От 20 евро. Куда полететь бюджетно из Румынии в январе

Украинцы могут летать на самолетах из аэропортов соседних стран. Один из вариантов бюджетных путешествий – рейсы лоукост-компаний из Румынии.
Как можно недорого путешествовать из Будапешта в январе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Дешевые билеты доступны у двух лоукост-перевозчиков – Ryanair и Wizz Air. Рейсы из столицы Румынии Бухареста можно найти в таких странах: Австрия, Франция, Италия, Германия, Чехия, Израиль, Иордания, Швейцария, Греция, Дания, Испания, Мальта.
В январе можно найти билеты по цене от 20 до 50 евро в обе стороны на рейсы из Румынии по 18 направлениям. К примеру, в такие города:
Напомним, мы писали, куда можно бюджетно улететь из Польши зимой.