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Квитки від 19 євро. Куди можна бюджетно полетіти із Польщі взимку

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П'ятниця 30 грудня 2022 13:32
Квитки від 19 євро. Куди можна бюджетно полетіти із Польщі взимку Фото: Аеропорт у Гданську, Польща (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які залишаються в країнах Європи через війну в Україні, можуть бюджетно подорожувати літаками. Взимку з Польщі можна придбати авіаквитки за ціною від 19 євро.

Куди можна вирушити у мандрівку за бюджетною ціною, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ryanair.com.

Ірландська авіакомпанія Ryanair розпродує дешеві квитки з Польщі на зимовий та весняний період. За однією з акцій, до 9 січня можна забронювати білети на рейси з 1 січня до 28 лютого 2023 року. Вартість зимових перельотів з міст Польщі в аеропорти європейських країн – від 19 євро (89 злотих).

За іншою пропозицією, яка триватиме до 31 січня 2023 року, квитки за ціною від 27 євро доступні на період із 1 квітня до 30 червня 2023 року. Квитки від 19 євро. Куди можна бюджетно полетіти із Польщі взимку

Квитки від 19 євро. Куди можна бюджетно полетіти із Польщі взимкуФото: Приклади цін на рейси за різними напрямками (скріншот РБК-Україна/ryanair.com)

Вирушати можна з 12 аеропортів Польщі, в тому числі з Варшави, Гданська, Кракова, Катовіце, Лодзя, Любліна, Жешува, Познані, Вроцлава.

Більшість рейсів – у Велику Британію та Ірландію. Також можна полетіти в Париж, Неаполь, Турин, Пізу та Палермо (Італія), на Кіпр, в Барселону, Ейндховен (Нідерланди).

На весняно-літній сезон також доступні дешеві квитки в Грецію, Хорватію, Болгарію.

Нагадаємо, ми писали, як бюджетно відвідати найкрасивіші міста Польщі взимку.

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