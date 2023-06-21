Від 19 євро. Із Іспанії у Францію запускають прямі швидкісні поїзди

Із Іспанії запускають прямі швидкісні поїзди до Франції. Продаж квитків стартує з 21 червня, а перші рейси заплановані з 13 липня.

На нові маршрути залізнична компанія Renfe продає квитки за ціною від 19 євро, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

До грудня 2022 року національний іспанський перевізник виконував рейси до Франції у співпраці із французькою компанією SNFC. Тепер Renfe запускає нові рейси швидкісними поїздами AVE.

Потяги зупинятимуться на 10 залізничних станціях у Франції на маршруті до Барселони та Мадрида, а курсуватимуть раз на день в обидві сторони по п’ятницям, суботам, неділям та понеділкам.

Квитки з Барселони до французських станцій Монпельє чи Нарбонн коштують від 19 євро в один бік, з Мадрида до Марселя та Ліону – від 29 євро в один бік. За ціною від 9 євро можна подорожувати на маршрутах Renfe між французськими містами.

Фото: Поїзди компанії Renfe (facebook.com/antena3noticias)

Маршрут Барселона-Ліон компанія запустить 13 липня, а з Мадрида до Марселя через Барселону – 28 липня.

Також у 2024 році планується запустити маршрут Барселона – Париж.

Нагадаємо, ми розповідали, що Франція та Німеччина роздадуть 60 тис безкоштовних квитків на поїзди.