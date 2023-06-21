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От 19 евро. Из Испании во Францию запускают прямые скоростные поезда

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Среда 21 июня 2023 17:48
От 19 евро. Из Испании во Францию запускают прямые скоростные поезда Фото: Поезд Renfe в Испанию (facebook.com/Renfe)
Автор: Ольга Маджумдар

Из Испании запускают прямые скоростные поезда во Францию. Продажа билетов стартует с 21 июня, а первые рейсы запланированы с 13 июля.

На новые маршруты железнодорожная компания Renfe продает билеты по цене от 19 евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

До декабря 2022 гогда национальный испанский перевозчик выполнял рейсы во Францию в сотрудничестве с французской компанией SNFC. Теперь Renfe запускает новые рейсы на скоростных поездах AVE.

Поезда будут останавливаться на 10 железнодорожных станциях во Франции на маршруте в Барселону и Мадрид, а курсировать раз в день в обе стороны по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.

Билеты из Барселоны до французских станций Монпелье или Нарбонн стоят от 19 евро в одну сторону, из Мадрида в Марсель и Лион – от 9 евро в одну сторону. По цене от 9 евро можно путешествовать по маршрутам Renfe между французскими городами.

От 19 евро. Из Испании во Францию запускают прямые скоростные поездаФото: Поезда компании Renfe (facebook.com/antena3noticias)

Маршрут Барселона-Лион компания запустит 13 июля, а из Мадрида в Марсель через Барселону – 28 июля.

Также в 2024 году планируется запустить маршрут Барселона – Париж.

Напомним, мы рассказывали, что Франция и Германия раздадут 60 тысяч бесплатных билетов на поезда.

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