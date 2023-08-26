Від 14 євро. Де в Європі подорожувати залізницею дешевше, ніж літаком

Поїздка поїздом за певними маршрутами в Європі нерідко може обійтися вдвічі дорожче, ніж літаком. Але на деяких популярних маршрутах поїзд все ще є найдоступнішим варіантом.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на TheLocal.dk розповідає, на яких маршрутах в Європі поїздка потягом обійдеться дешевше за рейс літаком.

Від Праги до Берліна. На яких маршрутах потягом подорожувати дешевше

Міжнародна неурядова організація Грінпіс порівняла вартість квитків на літак і потяг на 112 маршрутах у Європейському Союзі, Великобританії, Швейцарії та Норвегії в 9 різних періодів часу. Близько 94 з цих маршрутів були міжнародними, а 18 – внутрішніми. Хоча в більшості випадків мандрівки потягами виявилися дорожчими, на 23 маршрутах подорож залізницею в більшості випадків дешевша, ніж літаком.

Половина цих маршрутів передбачає довгі подорожі на повільних поїздах, кілька пересадок або неідеальне сполучення. Тому, можливо, це не завжди привабливий варіант для мандрівників на далекі відстані.

Але 12 маршрутів визнали "чудовими", з хорошою швидкістю та за прийнятною ціною.

Берлін-Прага. Це сполучення цікаве порівняно коротким часом в дорозі (найшвидший поїзд йде 4 години 25 хвилин). Курсує більше від 6 прямих поїздів на день, а вартість квитків починається від 29,90 євро. Втім, немає прямих рейсів, які з’єднують дві столиці, тому багато людей обирають переліт через Дюссельдорф або Варшаву. Але це вийшло б дорожче, пише видання.

Фото: Квитки до Праги з Берліна коштують від 29,9 євро (unsplash.com)

Цюріх-Відень. За цим маршрутом їздять 6 прямих потягів на день, подорож триває 7 годин 52 хвилини. Квитки на потяг між цими двома містами у середньому на 30% дешевші, ніж літак. Згідно з дослідженням, у 2019 році 941 000 людей здійснили рейси між Цюрихом і Віднем.

Цюріх-Берлін. Між двома містами курсує 5 прямих міжнародних поїздів на день, один з яких – нічний. Найшвидший потяг доїздить до місця призначення за 8 годин 32 хвилини, а ціни на квитки починаються від 49,90 євро. У 2019 році цим маршрутом проїхало понад 1,1 мільйона пасажирів.

Варшава-Берлін. Цей маршрут обслуговують 5 щоденних прямих поїздів, поїздки тривають менш як 6 годин. Квитки можна купити за ціною від 27,90 до 49,90 євро.

Мадрид–Барселона. Є багато прямих поїздів між Мадридом і Барселоною, найшвидші йдуть 2 години 40 хвилин. Ціни на квитки можуть становити від 14 євро залежно від часу бронювання. У 2019 році це був п’ятий за популярністю короткомагістральний маршрут у Європі: за той рік ним скористалися майже 2,6 мільйона пасажирів.

Тронхейм-Осло. За даними екологічної організації, найбільш часто використовуваний маршрут короткомагістральних рейсів у Норвегії насправді має гарну альтернативу у вигляді мандрівок поїздом. Є 6 прямих сполучень на день, одне з яких нічне. Найшвидший денний потяг йде 6 годин 39 хвилин. Ціни приблизно такі ж, як і на переліт: 65-70 євро.

Фото: Квиток на потяг Тронхейм-Осло коштує як і рейс літаком: близько 65 євро (unsplash.com)

Інші залізничні маршрути, дешевші за авіарейси, це Гельсінкі-Оулу у Фінляндії, Афіни-Салоніки в Греції, Порту-Лісабон у Португалії, Кошице (Словаччина)-Прага (Чехія) і Прага-Будапешт (Угорщина).

Більш ніж у 10 разів. Де потягом подорожувати дорожче

За даними організації, на багатьох інших маршрутах в Європі потяг дорожчий, ніж літак. Наприклад, для поїздки з Барселони до Лондона вартість квитка на поїзд (або принаймні на два поїзди у цьому випадку) більш ніж у 10 разів перевищує вартість авіаперельоту. Дістатися поїздом з іспанського прибережного міста Валенсія до Парижа майже у 8 разів дорожче, ніж літаком.

Подорожі поїздом, як правило, дорожчі, якщо задіяно кілька залізничних компаній і якщо треба купувати окремі квитки на різні частини шляху. Крім того, ціна може відрізнятися залежно від компанії, яка обслуговує рейс. Нічні потяги часто дешевші, оскільки мають менше пересадок і у них менше обслуговуючих компаній.

Країнами з найдорожчими залізничними квитками порівняно з авіарейсами за даними звіту виявилися Велика Британія та Іспанія (приблизно в чотири рази дорожчі), Бельгія (2,6), Франція та Італія (у 2,5 раза).

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