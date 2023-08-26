От 14 евро. Где в Европе путешествовать по железной дороге дешевле, чем самолетом

Поездка поездом по определенным маршрутам в Европе нередко может обойтись вдвое дороже самолета. Но на некоторых популярных маршрутах поезд все еще является наиболее доступным вариантом.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на TheLocal.dk рассказывает, на каких маршрутах в Европе поездка на поезде обойдется дешевле рейса самолетом.

От Праги до Берлина. На каких маршрутах поездом путешествовать дешевле

Международная неправительственная организация Гринпис сравнила стоимость билетов на самолет и поезд на 112 маршрутах в Европейском Союзе, Великобритании, Швейцарии и Норвегии в 9 разных периодов времени. Около 94 из этих маршрутов были международными, а 18 – внутренними. Хотя в большинстве случаев путешествия поездами оказались дороже, на 23 маршрутах путешествие по железной дороге в большинстве случаев дешевле, чем на самолете.

Половина этих маршрутов предполагает долгие поездки на медленных поездах, несколько пересадок или не идеальное сообщение. Поэтому, возможно, это не всегда заманчивый вариант для путешественников на дальние расстояния.

Но 12 маршрутов признали "прекрасными", с хорошей скоростью и по приемлемой цене.

Берлин-Прага. Это сообщение интересно сравнительно короткое время в пути (самый быстрый поезд идет 4 часа 25 минут). Курсирует более 6 прямых поездов в день, а стоимость билетов начинается от 29,90 евро. Впрочем, нет прямых рейсов, соединяющих две столицы, поэтому многие выбирают перелет через Дюссельдорф или Варшаву. Но это получилось бы дороже, пишет издание.

Фото: Билеты в Прагу из Берлина стоят от 29,9 евро (unsplash.com)

Цюрих-Вена. По этому маршруту ездят 6 прямых поездов в день, путешествие длится 7 часов 52 минуты. Билеты на поезд между двумя городами в среднем на 30% дешевле, чем самолет. Согласно исследованию, в 2019 году 941 000 человек совершили рейсы между Цюрихом и Веной.

Цюрих-Берлин. Между двумя городами курсирует 5 прямых международных поездов в день, один из которых ночной. Самый быстрый поезд доезжает до места назначения за 8 часов 32 минуты, а цены на билеты начинаются от 49,90 евро. В 2019 году по этому маршруту проехало более 1,1 миллиона пассажиров.

Варшава-Берлин. Этот маршрут обслуживают 5 ежедневных прямых поездов, поездки длятся менее 6 часов. Билеты можно купить по цене от 27,90 до 49,90 евро.

Мадрид – Барселона. Есть много прямых поездов между Мадридом и Барселоной, самые быстрые идут 2 часа 40 минут. Цены на билеты могут составлять от 14 евро в зависимости от времени бронирования. В 2019 году это был пятый по популярности короткомагистральный маршрут в Европе: за тот год им воспользовалось почти 2,6 миллиона пассажиров.

Тронхейм-Осло. По данным экологической организации, наиболее часто используемый маршрут короткомагистральных рейсов в Норвегии действительно имеет хорошую альтернативу в виде путешествий поездом. Есть 6 прямых соединений в день, одно из которых ночное. Самый быстрый дневной поезд идет 6 часов 39 минут. Цены примерно такие же, как и на перелет: 65-70 евро.

Фото: Билет на поезд Тронхейм-Осло стоит, как и рейс самолетом: около 65 евро (unsplash.com)

Другие железнодорожные маршруты дешевле авиарейсов, это Хельсинки-Оулу в Финляндии, Афины-Салоники в Греции, Порту-Лиссабон в Португалии, Кошице (Словакия)-Прага (Чехия) и Прага-Будапешт (Венгрия).

Более чем в 10 раз. Где поездом путешествовать дороже

По данным организации, на многих других маршрутах в Европе поезд дороже самолета. Например, для поездки из Барселоны в Лондон стоимость билета на поезд (или по крайней мере на два поезда в этом случае) более чем в 10 раз превышает стоимость авиаперелета. Добраться поездом из испанского прибрежного города Валенсия в Париж почти в 8 раз дороже, чем на самолете.

Путешествия на поезде, как правило, дороже, если задействовано несколько железнодорожных компаний и если нужно покупать отдельные билеты на разные части пути. Кроме того, цена может отличаться в зависимости от компании, обслуживающей рейс. Ночные поезда часто дешевле, поскольку имеют меньше пересадок и у них меньше обслуживающих компаний.

Странами с самыми дорогими железнодорожными билетами по сравнению с авиарейсами по данным отчета оказались Великобритания и Испания (приблизительно в четыре раза дороже), Бельгия (2,6), Франция и Италия (в 2,5 раза).

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