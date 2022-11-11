Вибір ще є. У яких регіонах України найбільше місць для переселенців

Евакуація із небезпечних регіонів України триває. Із серпня в нові місця переїхали понад 22 тисяч людей зі звільнених територій.

Куди українці можуть переселитися в Україні, та в яких областях найбільше місць, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом в Україні вже зайнято майже 1 млн 200 тисяч місць для внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити свої домівки від початку війни.

Втім, вільними ще залишаються 160 667 місць по всій Україні. Крім того, місцева влада продовжує готувати нові локації для розміщення – ремонтують гуртожитки, комунальні приміщення, споруджують модульні містечка.

Фото: Реєстрація переселенців у Львові (УНІАН)

Найбільше всього вільних місць для ВПО є у таких областях:

Рівненська – 37282;

Житомирська – 28269;

Одеська – 18693;

Хмельницька – 17119;

Закарпатська – 15529.

Між тим, в деяких західних та центральних областях, які вважаються найбільш безпечними, вільних місць наразі небагато. Наприклад:

Львівська область – 628 місць;

Вінницька область – 1547 місць;

Івано-Франківська область – 2922 місць.

Вільних місць для ВПО немає у Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, ми писали, що у Чернівцях будують модульне містечко для переселенців.