UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибір ще є. У яких регіонах України найбільше місць для переселенців

Фото: Переселенці у Львові (УНІАН)
Автор: Ольга Маджумдар

Евакуація із небезпечних регіонів України триває. Із серпня в нові місця переїхали понад 22 тисяч людей зі звільнених територій.

Куди українці можуть переселитися в Україні, та в яких областях найбільше місць, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом в Україні вже зайнято майже 1 млн 200 тисяч місць для внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити свої домівки від початку війни.

Втім, вільними ще залишаються 160 667 місць по всій Україні. Крім того, місцева влада продовжує готувати нові локації для розміщення – ремонтують гуртожитки, комунальні приміщення, споруджують модульні містечка.

Фото: Реєстрація переселенців у Львові (УНІАН)

Найбільше всього вільних місць для ВПО є у таких областях:

  • Рівненська – 37282;
  • Житомирська – 28269;
  • Одеська – 18693;
  • Хмельницька – 17119;
  • Закарпатська – 15529.

Між тим, в деяких західних та центральних областях, які вважаються найбільш безпечними, вільних місць наразі небагато. Наприклад:

  • Львівська область – 628 місць;
  • Вінницька область – 1547 місць;
  • Івано-Франківська область – 2922 місць.

Вільних місць для ВПО немає у Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, ми писали, що у Чернівцях будують модульне містечко для переселенців.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівВінницяжилье для переселенцев