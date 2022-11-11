Выбор еще есть. В каких регионах Украины больше всего мест для переселенцев

Эвакуация из опасных регионов Украины продолжается. С августа в новые места переехали более 22 тысяч человек из освобожденных территорий.

Куда украинцы могут переселиться в Украине, и в каких областях больше всего мест, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Всего в Украине уже занято почти 1 млн 200 тысяч мест для внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома с начала войны.

Впрочем, свободными еще остаются 160 667 мест по всей Украине. Кроме того, местные власти продолжают готовить новые локации для размещения – ремонтируют общежития, коммунальные помещения, сооружают модульные городки.

Фото: Регистрация переселенцев во Львове (УНИАН)

Больше всего свободных мест для ВПЛ есть в следующих областях:

Ровенская – 37282;

Житомирская – 28269;

Одесская – 18693;

Хмельницкая – 17119;

Закарпатская – 15529.

Между тем, некоторых в западных и центральных областях, которые считаются наиболее безопасными, свободных мест пока немного. Например:

Львовская область – 628 мест;

Винницкая область – 1547 мест;

Ивано-Франковская область – 2922 мест.

Свободных мест для ВПЛ нет в Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Напомним, мы писали, что в Черновцах строят модульный городок для переселенцев.