Выбор еще есть. В каких регионах Украины больше всего мест для переселенцев

Эвакуация из опасных регионов Украины продолжается. С августа в новые места переехали более 22 тысяч человек из освобожденных территорий.
Куда украинцы могут переселиться в Украине, и в каких областях больше всего мест, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Всего в Украине уже занято почти 1 млн 200 тысяч мест для внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома с начала войны.
Впрочем, свободными еще остаются 160 667 мест по всей Украине. Кроме того, местные власти продолжают готовить новые локации для размещения – ремонтируют общежития, коммунальные помещения, сооружают модульные городки.
Больше всего свободных мест для ВПЛ есть в следующих областях:
Между тем, некоторых в западных и центральных областях, которые считаются наиболее безопасными, свободных мест пока немного. Например:
Свободных мест для ВПЛ нет в Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.
Напомним, мы писали, что в Черновцах строят модульный городок для переселенцев.