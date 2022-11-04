ua ru
Пт, 04 листопада News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Житло на 3 роки. У Чернівцях будують модульне містечко для переселенців

Новость на русском →
П'ятниця 04 листопада 2022 17:49
Житло на 3 роки. У Чернівцях будують модульне містечко для переселенців Фото: Мешканець модульного містечка (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чернівцях для переселенців будують модульне містечко. Першу чергу будиночків обіцяють змонтувати до кінця листопада.

В яких умовах проживатимуть люди, які втекли від війни з інших регіонів, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на повідомлення у Facebook міського голови Чернівців Романа Клічука.

Модульні будинки місто отримало за участі німецького агентства з розвитку GIZ. Зараз триває монтаж 26 модулів.

Загалом містечко розраховане на 250 переселенців. Третина модульних будинків будуть призначені для індивідуального проживання, решта – для розміщення сімей.

За попередніми планами, ВПО зможуть проживати в містечку упродовж 3 років – поки не завершиться відновлення областей, які постраждали від війни.

У модульному містечку передбачені такі приміщення та зручності:

  • 32 кімнати;
  • 5 санвузлів;
  • 3 душові;
  • кухня;
  • їдальня;
  • дитяча та спільна кімната.

"Звісно, що кожен вимушено переселений українець мріє повернутись до свого рідного дому. Це питання часу, та наше місто повинне забезпечити і надати прихисток всім, хто цього потребує вже зараз", – зазначає міський голова.

Житло на 3 роки. У Чернівцях будують модульне містечко для переселенцівФото: Переселенці в модульному містечку у Львові (facebook.com/I.Stanislavsky)

Міська влада вже провела усі необхідні комунікації.

"Це цілий проект містечка разом із дитячими майданчиками, доріжками, запроектовано також приміщення під магазин із продуктами", - розповідав раніше на прес-конференції Роман Клічук.

Нагадаємо, ми писали, як живуть переселенці в модульному містечку Львова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернівці жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Ще один шлях до ЄС. Як стара залізниця змінить зв'язки між країнами
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Людмила Кузюк
Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії
Людмила Кузюк
спеціально для РБК-Україна
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Всі точки зору