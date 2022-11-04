Житло на 3 роки. У Чернівцях будують модульне містечко для переселенців

У Чернівцях для переселенців будують модульне містечко. Першу чергу будиночків обіцяють змонтувати до кінця листопада.

В яких умовах проживатимуть люди, які втекли від війни з інших регіонів, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на повідомлення у Facebook міського голови Чернівців Романа Клічука.

Модульні будинки місто отримало за участі німецького агентства з розвитку GIZ. Зараз триває монтаж 26 модулів.

Загалом містечко розраховане на 250 переселенців. Третина модульних будинків будуть призначені для індивідуального проживання, решта – для розміщення сімей.

За попередніми планами, ВПО зможуть проживати в містечку упродовж 3 років – поки не завершиться відновлення областей, які постраждали від війни.

У модульному містечку передбачені такі приміщення та зручності:

32 кімнати;

5 санвузлів;

3 душові;

кухня;

їдальня;

дитяча та спільна кімната.

"Звісно, що кожен вимушено переселений українець мріє повернутись до свого рідного дому. Це питання часу, та наше місто повинне забезпечити і надати прихисток всім, хто цього потребує вже зараз", – зазначає міський голова.

Фото: Переселенці в модульному містечку у Львові (facebook.com/I.Stanislavsky)

Міська влада вже провела усі необхідні комунікації.

"Це цілий проект містечка разом із дитячими майданчиками, доріжками, запроектовано також приміщення під магазин із продуктами", - розповідав раніше на прес-конференції Роман Клічук.

Нагадаємо, ми писали, як живуть переселенці в модульному містечку Львова.