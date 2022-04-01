ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"У Польщі свого майбутнього не бачу, хочу повернутися додому". Історія української біженки в Європі

Новость на русском →
П'ятниця 01 квітня 2022 09:00
"У Польщі свого майбутнього не бачу, хочу повернутися додому". Історія української біженки в Європі Фото: Табір для українських біженців в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українку з дітьми прихистила родина поляків: як наших громадян приймають в краъны

Історії українських біженців за кордоном схожі в одному – всі виїжджали з дому у страху за своє життя та задля порятунку дітей. Більшість мріють повернутися додому, щойно небезпека мине.

Історію свого "біженства" та мрію повернутися в Україну мешканка Броварів Ірина розповіла TRAVEL РБК-Україна.

Наша співрозмовниця, яка просила не вказувати справжнє ім'я, виїхала зі свого міста 9 березня – з мамою і двома дітьми-підлітками. Вона зважилася евакуюватися лише тоді, коли найближчі села опинилися під окупацією.

"Шукали підвал у такій будівлі, щоб нас могли потім відкопати"

Як виїжджали з України, що стало "останньою краплею"?

- 24 лютого прокинулися о 5 ранку від вибухів. З початку війни спускалися у "бомбосховище" лише на одну ніч – у підвалі було дуже холодно. Шукали підвал у такій будівлі, щоб нас могли потім відкопати. Потім ми день і ніч сиділи в коридорі на підлозі - у квартирі на 5 поверсі.

Кожен день я відкладала евакуацію, хоча спакувала необхідні речі в перший день. Розуміла, що з дня на день "відріжуть" шлях до електрички на Київ. Дізналася, що у село за 20 кілометрів зайшли російські танки.

Останньою краплею було, коли на околиці Броварів "бахнуло" так, що я відчула цю хвилю, сидячи в себе в коридорі. Тоді я реально злякалася: що ж буде, якщо вибух станеться біля мого будинку?

Виїжджали з мінімумом речей: боялися, що з великими валізами в поїзд не візьмуть. А в останню мить вдалося виїхати безплатно автобусом, який організували з релігійної організації. Нас завезли до кордону з Польщею. Їхали майже добу, загалом спокійно.

&quot;У Польщі свого майбутнього не бачу, хочу повернутися додому&quot;. Історія української біженки в ЄвропіФото: Пункт допомоги українцям на вокзалі у Польщі (РБК-Україна)

Як вас зустріла Польща?

- Далі від кордону волонтери нас довезли до Хельма, звідки за їхньою порадою ми поїздом поїхали у Лодзь. У пункті рецепційному (для домомоги українським біженцям – ред.) сказала, що нам нема де ночувати. Нас завезли у табір для біженців в Петроків-Трибунальський – у якесь велике приміщення на 500-600 розкладачок.

Там годували, і перший тиждень було досить комфортно – тоді жили не більше 100 людей. Потім стали привозити цілі автобуси біженців, серед них були й цигани. Ми почали через сайти шукати, хто нас прийме з поляків – на сайті uasos.org відгукнулося подружжя зі Щучина. Вони виділили нам дві кімнати у флігелі, де у третій кімнаті проживає їхній працівник.

"Ні за житло, ні за комунальні послуги ми не платимо"

Як ви влаштувалися: що виявилося платним?

- Загалом практично майже все безплатно – сім-карти дали на вокзалі, весь проїзд у транспорті та поїздах безплатний, харчування було безплатне в центрі для біженців, нам давали можливість взяти одяг (новий або маловживаний), білизну, побутову хімію. Коли приїхали жити в Щучин, то господарі самі возили в магазин, де ми вибирали взуття та одяг, а вони розплачувалися.

Так само вони оплатили наші ліки в аптеці. Хотіли ще продукти нам купувати, але я так не можу – відмовилася. Маю гроші на харчування на кілька місяців. У школі дітям зразу подарували рюкзаки, шкільне приладдя, обіди там безплатні. Ні за житло, ні за комунальні послуги ми не платимо.

&quot;У Польщі свого майбутнього не бачу, хочу повернутися додому&quot;. Історія української біженки в ЄвропіФото: Табір для біженців у Польщі (notesfrompoland.com)

Які є виплати для вас у Польщі?

- Після оформлення ідентифікаційного номера PESEL і відкриття банківського рахунку всім прибулим за заявою один раз виплачують по 300 злотих (приблизно 2100 гривень). Окремо дітям до 18 років щомісяця держава платить по 500 злотих (3500 гривень). Тобто нас четверо - одноразово отримаємо 1200 злотих, і ще по 1000 злотих - на двох дітей регулярно.

Чому хочете повернутися, а не залишитися за кордоном?

- Вдома все знайоме, рідні стіни, українська мова. Там було облаштоване життя: робота, навчання як хобі, коло спілкування, у дітей спеціальні гуртки, наприклад, академічного малюнку для подальшого вступу. А в Польщі психіка все сприймає як тимчасове, не бачу тут свого майбутнього. Тим більше, що зараз нема навіть роботи, яка б тут тримала. Для мене складно нічого не робити.

&quot;У Польщі свого майбутнього не бачу, хочу повернутися додому&quot;. Історія української біженки в Європі

Фото: Парк у Броварах навесні (facebook.com/lesmanakova)

Що зробите в першу чергу, коли повернетеся додому в Україну?

- Якщо приїду зараз, першим ділом подзвоню своєму косметологу і перукарю. За цей час було не до того, щоб дбати про зовнішність. А ще піду по своїм місцям у Броварах – у парк погуляти, по вулицям, просто зустрітися з містом. Ще поїду знов погуляти Києвом.

Нагадаємо, ми писали, які правила безкоштовного проїзду для біженців тепер діють у Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Біженці Вторгнення Росії до України
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Бурчевський
Мільярд на "Мрію". Чи потрібно Україні відбудовувати ще один найбільший літак у світі
Олексій Бурчевський
адвокат у галузі авіаційного права
Ирина Савіна
Де знайти роботу, житло та допомогу. Велика підбірка корисних посилань для українців за кордоном
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Катерина Гончарова
Російський бізнес в Україні. Готелі, пов'язані з країною-окупантом: список
Катерина Гончарова
Керівник РБК-Україна Travel
Льоля Філімонова
Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі
Льоля Філімонова
гід по Києву та Україні
Всі точки зору