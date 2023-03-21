Велич історії. Найцікавіші замки України для весняної мандрівки

Замки – знакові об'єкти туристичної спадщини України. Їхні мури та вежі стоять свідками минулих сторіч, а з ними – історичних подій та культурних традицій. У кожному замку можна знайти багато цікавого: від розкоші палаців до пізнавальних виставок та експозицій.

На жаль, через війну відвідування таких унікальних об'єктів в більшості знизилося до нуля. Якісь із них, навпаки, стали відкривати для себе ті, хто вимушено переїхав в інші куточки нашої країни.

Зараз весна поступово приходить в Україну і приносить гарну погоду. А це – ще один привід вирушити в мандрівку у безпечні регіони, щоб збагатитися новими враженнями.

TRAVEL РБК-Україна спільно з порталом про подорожі "Мандри" підібрали найцікавіші п'ять замків України, які вирізняються самобутньою історією, культурою та архітектурою. Відвідуючи ці місця, ви зможете насолодитись красою замків та й дізнатись багато нового про історію та культуру нашої країни.

Ренесанс та бароко. Меджибізький замок

Меджибізький замок – один з найбільш вражаючих споруд такого типу Західної України, знаходиться у місті Меджибіж на Хмельниччині. Був побудований у XVII столітті, коли на правобережних теренах сучасної України панувала Річ Посполита. Замок служив форпостом оборони країни від нападу турецько-татарських загарбників.

Архітектурні особливості Меджибізького замку вражають своєю красою та масштабами. Комплекс складається з двох головних будівель – старого палацу та нового палацу. Старий палац побудований у стилі ренесансу, а новий – у стилі бароко.

Фото: Меджибізький замок – пам'ятка фортифікаційної архітектури XVI століття (надане РБК-Україна)

Зараз Меджибізький замок є музеєм. У виставковій залі зберігаються експозиції, які розповідають про історію замку та його мешканців. В музеї можна побачити різні предмети побуту, зброю, вбрання та інші артефакти, які датуються XVII-XIX століттями.

Однією з найцікавіших експозицій є колекція фортечних гармат, серед яких є гармати XVIII-XIX століть, а також різноманітні збройні прилади та аксесуари. Також у музеї є колекція картин та гравюр.

Замок у скелі. Кам'янець-Подільська фортеця

Кам'янець-Подільська фортеця – одна з найбільш відомих фортець в Україні, знаходиться у місті Кам'янець-Подільському на Хмельниччині. Цей замок побудований на скелі, що знаходиться на висоті 40 метрів над річкою Смотрич. Замок складається з багатьох веж, стін та брам, що надає йому вражаючого вигляду.

Кам'янець-Подільський замок має дуже давню історію, датується XI століттям, коли на його місці була дерев'яна фортеця. Пізніше, у XIII столітті, був побудований кам'яний замок, який з часом був розширений та перебудований в стилі ренесансу та бароко. У різні часи Кам'янець-Подільський замок служив оборонною фортецею та резиденцією для різних правителів.

Фото: Кам'янець-Подільська фортеця (надане РБК-Україна)

Один з найвідоміших історичних епізодів, пов'язаних з Кам'янець-Подільським замком, відбувся у 1672 році під час Турецької війни. В тому році турецько-татарські війська під керівництвом Османської імперії вторглися на територію Польщі та на тогочасті території, які зараз входять до складу України.

Замок Кам'янець-Подільський став останньою фортецею, що стояла на шляху ворога до Польщі. Замок був оточений турецько-татарськими військами, які осаджували його понад три місяці, але завдяки мужності та відваги військ, замок був захищений та турки змушені були відступити.

Сьогодні на території замку розміщений музей, який експонує велику кількість історичних та культурних артефактів, пов'язаних з історією Кам'янець-Подільського замку та міста. У музеї можна побачити різноманітні експонати, серед яких – зброя, одяг, посуд та інші побутові предмети з різних історичних епох.

Також у музеї представлені експозиції, присвячені відомим історичним постатям, які пов'язані з Кам'янець-Подільським замком, таким як князь Ярослав Острозький, король Ян III Собєський та інші.

Фото: Замок Кам'янець-Подільський і панорами міста (youtube.com/Моя Країна)

Окрім експозицій, на території замку можна побачити різноманітні архітектурні та історичні пам'ятки, такі як каплиця князя Острозького, колодязь Лева, вежа Єврейська та інші. Також відвідувачі можуть піднятися на головну вежу замку, що забезпечує вражаючий вид на місто та річку.

Вежі та бастіони. Хотинська фортеця

Хотинська фортеця – одна з найвідоміших історичних пам'яток на заході України, що знаходиться на півдні Хотинського району Чернівецької області, на правому березі річки Дністер. Це одна з найбільших і найкрасивіших фортець в Україні.

Історія Хотинської фортеці налічує понад 600 років. Вперше замок був збудований у XIII столітті на місці давнього фортифікованого городища. У кінці XIV століття замок був перебудований на замовлення короля Владислава Ягайла. У XVII столітті замок був розширений та укріплений на замовлення турецького султана Магомета IV. В цей час було збудовано знамениті фортифікаційні вежі та бастіони.

Фото: Хотинська фортеця (надане РБК-Україна)

Хотинська фортеця була місцем багатьох відомих історичних подій. У 1621 році під час Турецької війни на її території відбувся знаменитий бій, в якому польсько-литовська армія під проводом короля Яна III Собєського перемогла турецьку армію. У XVIII столітті замок був захоплений російською армією під час Низовецької війни. Також він брав участь у повстанні Костянтина Калиновича.

Хотинська фортеця поєднує в собі риси кількох архітектурних стилів - готики, ренесансу та бароко. Є чотири головних вежі та декілька веж-башт навколо території замку.

Історія у 10 сторіч. Острозький замок

Острозький замок – одна з найстаріших історичних пам'яток України, розташований в місті Острог Рівненської області. Був заснований у XII столітті та пізніше став значним центром культури та освіти в Україні в період раннього Відродження.

Замок мав важливе військове значення і захищав кордони Великого князівства Литовського та Польщі. Він відіграв важливу роль у війнах і конфліктах, що відбувалися на території України, включаючи повстання під проводом Богдана Хмельницького.

Фото: Острозький замок на Рівненщині (надане РБК-Україна)

Сьогодні Острозький замок є музеєм, де відбувається експозиція різноманітних артефактів, що пов'язані з історією України та регіону. Експозиція складається з кількох частин, включаючи відділи, присвячені історії замку та його ролі у війнах, а також виставки з місцевих народних звичаїв та ремесел. Також на території замку є бібліотека, де зберігається велика кількість документів, що стосуються історії замку та регіону.

Шляхтичі та Австрійська імперія. Замок Паланок

Замок Паланок знаходиться у місті Мукачево Закарпатської області, мальовничо розташувавшись на пагорбі біля річки Латориці. Був споруджений у XIV столітті на місці стародавньої фортеці, і перебував у володінні різних угорських шляхтичів, а потім Австрійської імперії.

Архітектурно замок Паланок – приклад кам'яницької архітектури середньовіччя, але також він мав кілька доповнень у бароковому стилі. З оборонних стін замку відкриваються мальовничі краєвиди на місто та довколишні пейзажі.

Фото: Панорама замку Паланок та міста (wikipedia.org)

У XV столітті замок був під контролем угорських шляхтичів Дружинай, потім перейшов у володіння Запольських, а згодом – Ракоці.

У 1680-х замок пережив одну з найбільших облог, яку здійснили війська Австрійського імператора. Керувала обороною замку вдова князя Ференца I Ракоці Ілона Зріні. Захопивши замок, австрійці реконструювали його, і врешті Паланок став найсильнішою фортецею східних теренів Австрійської імперії.

З 1703 по 1711 рік замок став оплотом національно-визвольної війни угорського народу проти австрійського гніту. Очолив війну син Ілони Зріні Ференц Ракоці. Пізніше, у 18-19 століттях, замок декілька разів перебудовували та розширювали.

Фото: Замок Паланок на Закарпатті (надане РБК-Україна)

Після Першої світової війни територію замку передали власникам, які влаштували тут військовий музей. В сучасний час замок належить до найбільш яскравих зразків культурної спадщини України.

Ось декілька цікавих фактів про замок "Паланок" у Мукачеві:

Замок був заснований у XI столітті угорським королем Гейзою II. У XVI столітті замок належав родині Ракоці, яка зробила значний внесок у розвиток фортеці. Замок мав важливе стратегічне значення, оскільки знаходився на кордоні з Угорщиною. Замок був споруджений на скелі висотою 68 метрів, що надає йому вражаючий вигляд. У складі замку є 130 різних приміщень, серед яких були палац короля, каплиця, казарми та печі.

Фото: Замок Паланок та Мукачево з висоти пташиного польоту (youtube.com/Go Fly)

Меджибізький замок, Кам'янець-Подільський, Хотинська фортеця, Острозький замок та Паланок у Мукачеві – кожен з них зберігає унікальні історії й таємниці. Досліджуйте історію України, знайомтеся з її культурним надбанням і залишайтеся під враженням від краси та величі архітектури!

Нагадаємо, Хустський замок на Закарпатті можна буде побачити у доповненій реальності. Додаток покаже, як виглядала споруда у 17 столітті.

Також ми писали, як у Харкові реставрують архітектуру, зберігаючи історію міста.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.