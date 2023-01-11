ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Віртуальна екскурсія заміть руїн. Хустський замок відтворили у доповненій реальності

Новость на русском →
Середа 11 січня 2023 13:55
Віртуальна екскурсія заміть руїн. Хустський замок відтворили у доповненій реальності Фото: Хустський замок (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Хустський замок на Закарпатті можна буде побачити у доповненій реальності. Додаток покаже, як виглядала споруда у 17 столітті.

Вигляд фортеці зовні та всередині відтворили львівські стартапери, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління туризму і курортів Закарпатської ОДА.

Користувачам додатку пропонують роздивитися, як Хустська фортеця виглядала у 17 столітті. Цифрову копію історичних артефактів можна побачити за допомогою доповненої реальності (AR). Наразі на місці замку залишилися лише руїни стін.

Віртуальна екскурсія заміть руїн. Хустський замок відтворили у доповненій реальностіФото: Попередня візуалізація замку (chameleon-age.com)

Розробник візуалізації – Денис Комісар з Ірпеня. Він відтворив зображення зовнішнього вигляду фортифікації, інтер’єру, лицарської зали. Також під час віртуальної екскурсії є супровід "гіда" – персонаж реального генерала Джорджіо Баста розповість про історію фортеці, її легенди, особливості архітектури.

Попередню візуалізацію можна оглянути на сайті chameleon-age.com.

Віртуальна екскурсія заміть руїн. Хустський замок відтворили у доповненій реальностіФото: Залишки Хустського замку (wikimedia.org/Irkap)

Наразі це єдиний спосіб побачити, яким був замок до руйнування у 18 столітті.

Угорську королівську фортецю збудували в 11 столітті для захисту соляного шляху з Солотвина. Спочатку замок належав князям Галицько-Волинської держави, згодом – угорській знаті. У 18 століття фортеця була знищена блискавками під час бурі, які потрапили в пороховий склад. Реконструкція результатів не дала, стіни розібрали на будівельне каміння.

Нагадаємо, ми писали, що варто побачити у Кам'янці-Подільському.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область замок Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Олег Васильєв
Фортеця та таємниці старого міста. Що варто побачити у Кам'янці-Подільському
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору