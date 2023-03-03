Вдвічі більше, ніж вважалося. Японія виявила 7000 нових островів всередині країни

У Японії перерахували свої острови й виявили, що їх на 7000 більше, ніж вважалося в країні раніше.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN Travel.

Цифрове картографування Геопросторового інформаційного управління Японії (GSI) нещодавно виявило, що території Японії належать 14 125 островів. Це більш ніж удвічі перевищує цифру 6 852, яка вказана в офіційній доповіді 1987 року від берегової охорони Японії.

У GSI підкреслили, що нова кількість відображає прогрес у галузі дослідження карт, що використовуються для підрахунку. Однак це не змінило загальної площі території, яка перебуває у володінні Японії.

У звіті говориться, що, хоча й немає міжнародної згоди про те, як рахувати острови, в Японії використовували той самий критерій, що й 35 років тому. Оновлена кількість порахованих островів не включає жодної штучно відновленої землі – лише природні географічні утворення.

Фото: Курильські острови та північні території (wikimedia.org)

Острови, які оточують Японію, були предметом кількох територіальних суперечок. Зокрема, одна з них стосується Курильських островів. Це територіальна суперечка між Японією та Росією з приводу приналежності південних островів Курильської гряди — Хабомай, Ітурупа, Кунашира, Шикотана. Суперечка виникла в результаті окупації Курильських островів радянськими військами у 1945 році під час японсько-радянської війни як складової Другої світової.

Також була історична претензія щодо незаселених островів Сенкаку у Східно -Китайському морі. Вони належать Японії, але Китай неодноразово оскаржував це питання.

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