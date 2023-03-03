Вдвое больше, чем считалось. Япония обнаружила 7000 новых островов внутри страны

В Японии пересчитали свои острова и обнаружили, что их на 7000 больше, чем считалось в стране раньше.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel.

Цифровое картографирование Геопространственного информационного управления Японии (GSI) недавно обнаружило, что территории Японии принадлежат 14125 островов. Это более чем вдвое превышает цифру 6852, которая указана в официальном докладе 1987 года от береговой охраны Японии.

В GSI подчеркнули, что новое количество отражает прогресс в области исследования карт, используемых для подсчета. Однако это не изменило общей площади территории, находящейся во владении Японии.

В отчете говорится, что хотя и нет международного согласия о том, как считать острова, в Японии использовали тот же критерий, что и 35 лет назад. Обновленное количество посчитанных островов не включает ни одной искусственно восстановленной земли – только естественные географические образования.

Фото: Курильские острова и северные территории (wikimedia.org)

Острова, окружающие Японию, являлись предметом нескольких территориальных споров. В частности, один из них касается Курильских островов. Это территориальный спор между Японией и Россией по поводу принадлежности южных островов Курильской гряды Хабомай, Итурупа, Кунашира, Шикотана. Спор возник в результате оккупации Курильских островов советскими войсками в 1945 году во время японско-советской войны как составляющей Второй мировой.

Также была историческая претензия по незаселенным островам Сэнкаку в Восточно-Китайском море. Они принадлежат Японии, но Китай неоднократно оспаривал этот вопрос.

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