До 700 доларів. Туристам роздадуть гроші за відвідування популярної локації: деталі
Після пандемії подорожі у світі знову активізуються, але подорожчання авіаквитків багатьом ускладнює далекі подорожі. Туристичні напрямки роблять усе можливе, щоб заохотити відвідувачів приїхати.
Зокрема, Тайвань пропонує туристам виплати у розмірі 165 доларів за відпочинок. Грошові винагороди також будуть запропоновані туристичним групам, щоб заохотити їх відвідати острів.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN Travel.
Прем'єр-міністр Тайваню Чень Чіен-жен оголосив, що уряд має на меті залучити шість мільйонів туристів у 2023 році, подвоївши цю цифру у 2024-му. Також планують збільшити кількість відвідувачів до 10 мільйонів до 2025 року.
Для привернення уваги відвідувачів з різних країн влада прийняла рішення роздати 5000 NT$ (165 доларів) 500 000 індивідуальним туристам. 90 000 туристичних груп також отримають бонуси у розмірі до 20 000 NT$ (658 доларів).
Міністр транспорту Ван Куо-цай заявив, що виплати будуть надсилати на картки мандрівникам. Туристи зможуть використовувати кошти для покриття своїх витрат на Тайвані, в тому числі для оплати проживання.
Фото: Влада Тайваню прийняла рішення роздати 5000 NT$ (165 доларів) 500 000 індивідуальним туристам (unsplash.com)
Він додав, що ці заходи спрямовані на залучення більшої кількості відвідувачів з ключових ринків, включаючи Японію, Південну Корею, Південно-Східну Азію, Гонконг і Макао, а також Європу та Америку.
Відповідно до статистичних даних Бюро туризму Тайваню, у 2022 році країну відвідало майже 900 000 відвідувачів. Серед найбільших груп були відвідувачі з В'єтнаму, Індонезії, Японії та США.
Ці цифри є лише незначною частиною показників 2019 року. Тоді Тайвань привабив рекордні 11,8 мільйона міжнародних туристів, що на 7% більше, ніж у попередньому році. Острів скасував обмеження на в’їзд у жовтні 2022 року після одного з найтриваліших закриттів кордонів у світі.
Втім, уряд країни ще не повідомив, коли саме почнеться схема виплат туристам. Також поки невідомо, як мандрівникам можна подати заявку на отримання грошей.
Тим часом знаменитий курорт Європи через війну в Україні опинився на межі занепаду.
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