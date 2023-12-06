Ватри і коляда. Як святкуватимуть Різдво у Львові: основні події

У різдвяний період у Львові та громаді заплановано більше 200 подій. Серед них – вистави, концерти та майстер-класи.

Про основі події святкування Різдва у місті, РБК-Україна розповідає з посиланням на Управління культури Львова.

У Львові 5 грудня, напередодні свята Святого Миколая, запалили головну ялинку, яку замість зірки прикрасили декоративним протитанковим "їжаком". Ялинка заввишки 14 м буде окрасою міста до 12 січня 2024 року.

Інші основні події програми святкування "Твоє Різдво у Львові" такі:

Відкриття різдвяної шопки на площі Ринок (22 грудня о 18:00);

на площі Ринок (22 грудня о 18:00); Винесення Дідуха на площу Ангелів (24 грудня о 12:00);

на площу Ангелів (24 грудня о 12:00); Різдво в Гаю (хода вертепів, різдвяні екскурсії, різдвяна шопкою та вечірній концерт) – Музей народної архітектури і побуту у Львові (25 грудня упродовж дня);

Різдвяна органна музика при свічках – Львівський органний зал (24 грудня о 14:00; 25 грудня о 14:00 та о 19:00);

Фестиваль "Велика коляда" – Церква Пресвятої Євхаристії (25 грудня – 7 січня).

Колядки. Хор та орган – Львівський органний зал (26 та 29 грудня о 19:00);

Різдвяна історія. Симфонічний оркестр – Львівський органний зал (27 грудня о 19:00).

Маланки і Василя та інші міські традиції Львова – Музей народної архітектури і побуту у Львові (30 грудня упродовж дня);

Новорічний органний концерт – Львівський органний зал (1 січня о 14:00).

Фото: Різдвяні виступи у Львові (facebook.com/upr.cult.lviv/Роман Балук)

Також у період різдвяних свят по місту планують розмістити імпровізовані бочки з ватрою, щоб львів’яни приходили та об’єднувались довкола коляди.

Повну програму концертів, читань та заходів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, ми писали, що у Львові вже засяяла різдвяна ялинка. Її традиційно встановили біля Львівського оперного театру.

Раніше ми розповідали про те, яку ялинку встановили у Києві. Святкове дерево меншого розміру, ніж зазвичай.

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