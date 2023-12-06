Ватри і коляда. Як святкуватимуть Різдво у Львові: основні події

У різдвяний період у Львові та громаді заплановано більше 200 подій. Серед них – вистави, концерти та майстер-класи.
Про основі події святкування Різдва у місті, РБК-Україна розповідає з посиланням на Управління культури Львова.
У Львові 5 грудня, напередодні свята Святого Миколая, запалили головну ялинку, яку замість зірки прикрасили декоративним протитанковим "їжаком". Ялинка заввишки 14 м буде окрасою міста до 12 січня 2024 року.
Інші основні події програми святкування "Твоє Різдво у Львові" такі:
Також у період різдвяних свят по місту планують розмістити імпровізовані бочки з ватрою, щоб львів’яни приходили та об’єднувались довкола коляди.
Повну програму концертів, читань та заходів можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, ми писали, що у Львові вже засяяла різдвяна ялинка. Її традиційно встановили біля Львівського оперного театру.
Раніше ми розповідали про те, яку ялинку встановили у Києві. Святкове дерево меншого розміру, ніж зазвичай.
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