Ватры и коляда. Как будут праздновать Рождество во Львове: основные события

В рождественский период во Львове и общине планируется более 200 событий. Среди них – спектакли, концерты и мастер-классы.
Про основные события празднования Рождества в городе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Управление культуры Львова.
Во Львове 5 декабря, в канун праздника Святого Николая, зажгли главную елку, которую вместо звезды украсили декоративным противотанковым "ежом". Елка высотой 14 м будет украшением города до 12 января 2024 года.
Другие основные события программы празднования "Твое Рождество во Львове":
Также в период рождественских праздников по городу планируется разместить импровизированные бочки с ватрой, чтобы львовяне приходили и объединялись вокруг коляды.
Полную программу концертов, чтений и мероприятий можно найти по ссылке.
Напомним, мы писали, что во Львове уже засияла рождественская елка. Ее традиционно установили возле Львовского оперного театра.
Раньше мы рассказывали о том, какую елку установили в Киеве. Праздничное дерево меньшего размера, чем обычно.
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